El Inter Miami de Messi quiere reunir a la vieja delantera del FC Barcelona

El Inter Miami continúa soñando en grande de cara a la actual temporada de la MLS. En efecto, con Lionel Messi y Luis Suárez en roles de estandartes, Las Garzas se mantienen terceros en la Conferencia Este tras 32 jornada, por lo que deberían oficializar su boleto a los playoffs próximamente.

Claro está, la ambición del club de la Florida no se detiene ahí, al punto que David Beckham, director deportivo y socio minoritario de la franquicia, trabaja en un fichaje que podría revolucionar nuevamente el fútbol estadounidense. Se trata de un jugador que ya hizo historia junto a Leo y Lucho en el FC Barcelona.

Es que según reveló Mail Sport, el Inter Miami busca incorporar a Neymar Jr., quien actualmente milita en el Santos, club donde comenzó su carrera. Es cierto que el regreso del crack de 33 años a Brasil, en enero pasado, fue recibido con entusiasmo; no obstante, las lesiones han limitado su participación durante los últimos meses, aunque, igualmente, su nombre continúa siendo sinónimo de espectáculo y marketing; dos elementos que encajan perfectamente con la visión global de Beckham para el proyecto de la divisa que hace vida en Fort Lauderdale.

Ney coincidió con Messi durante cuatro campañas en el Barcelona, y en tres de ellas también compartió ataque con Luis Suárez. Juntos formaron la legendaria MSN, uno de los tridentes ofensivos más temibles en la historia reciente del fútbol y mismo que bajo la dirección de Luis Enrique Martínez ayudó al conjunto blaugrana a conquistar dos títulos de LaLiga, una Champions League y el Triplete europeo (2015), aunado a otra buena cantidad de trofeos nacionales e internacionales, creando una huella imborrable en el Camp Nou y en la memoria de muchos aficionados.

Entretanto, Neymar cambió al Barça por el PSG en el verano de 2017, mientras que fue transferido desde la entidad parisina al Al-Hilal saudí en agosto de 2023, previo a retornar a su país natal y a su Santos. Ahora, su posible llegada a la MLS cobra fuerza, especialmente porque el Inter no contará en el próxima ejercicio con Sergio Busquets ni Jordi Alba, quienes se retirarán al final del 2025, creando margen salarial disponible en pro de que la citada entidad pueda otorgarle al mediapunta paulista un sueldo de luminaria.