El Inter Miami refuerza el lateral derecho con la llegada de otro argentino

El Inter Miami, flamante campeón de la MLS, se sigue armando de cara a un 2026 importante para ellos: buscarán tener el mejor equipo posible tras varias salidas por retiros pensando en una campaña que tendrá la inauguración de su nuevo estadio y la participación en la Concachampions como gran objetivo.

En ese marco, una de las caras nuevas llegó de la liga argentina: Facundo Mura, de 26 años y gran presente en el Racing subcampeón del Clausura 2026, es nuevo jugador de las Garzas. El lateral derecho formado en Estudiantes de La Plata llega con la ficha en su poder y firmó un contrato hasta junio de 2029, según informó el periodista César Luis Merlo.

Racing Club v Boca Juniors - Torneo Apertura Betano 2025 | Rodrigo Valle/GettyImages

La renovación de Mura con Racing no estaba sobre la mesa hace rato y su entorno buscaba un nuevo club para el jugador, con River Plate picando en punta para quedárselo. El Millonario, que no tuvo un buen 2025, suele armarse de manera competitiva en todos los mercados para competir por todos los objetivos y salir a buscar figuras del fútbol argentino es una práctica común. A pesar de esto, el lateral derecho declinó el ofrecimiento del club de Núñez y se mudará al sur de la Florida.

Con la camiseta del club blanquiceleste jugó 148 partidos, con 12 goles anotados y 15 asistencias brindadas, consagrándose campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa de esa misma temporada. Tuvo un breve paso por Colón de Santa Fe, hoy en segunda división, donde logró la histórica Copa de la Liga 2021, la única estrella del Sabalero. En Estudiantes de La Plata, club donde hizo las inferiores, jugó solo 21 partidos y anotó un gol.

Supo ser internacional con la selección argentina en equipos juveniles, jugando el Mundial Sub 20 del 2019 disputado en Polonia, donde el equipo dirigido por Fernando Batista alcanzó los octavos de final y cayó por penales ante Mali.

