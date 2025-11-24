El Inter Miami se clasifica a la final de su conferencia y Messi llega a 1300 goles y/o asistencias en su carrera

El Inter Miami impuso autoridad esta noche, sellando un 4-0 contundente sobre el Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este y jugarán, por primera vez en su historia, la final de su zona, en la MLS. El equipo dejó claro que no está para participar, sino para competir al máximo nivel. Y en el centro de todo, como imán de cada jugada decisiva, apareció Lionel Messi. El argentino dominó el partido de principio a fin. Anotó el primer gol con un cabezazo impecable y fabricó los otros tres con asistencias que rompieron cualquier resistencia rival.

La actuación del ’10’ fue la síntesis perfecta de su trayectoria: precisión, lectura del juego y un impacto directo en el marcador que lleva casi dos décadas sosteniendo al más alto nivel. Messi no solo convierte goles; hace mejores a todos los que lo rodean. Su capacidad para definir, asistir y ordenar el ritmo del partido se combinó esta noche para producir un rendimiento que vuelve a subrayar su vigencia en el fútbol mundial.

Además del triunfo, la cifra que alcanzó el argentino terminó por darle un tono histórico a la velada. Con su anotación y tres asistencias, llegó a 1,300 participaciones directas entre goles y asistencias desde que debutó en el profesionalismo. Una marca que no solo habla de longevidad, sino de una productividad imparable.

Para el Inter Miami, este 4-0 representa mucho más que un boleto a la final de conferencia. Es un mensaje claro para el resto de la MLS: el equipo ha encontrado una versión madura, agresiva y eficiente, capaz de resolver partidos importantes con autoridad. La conexión entre Messi y sus compañeros lució afilada, el funcionamiento colectivo fue sólido y el dispositivo ofensivo se mostró imparable.

El Cincinnati, por su parte, nunca encontró la forma de contener el golpe anímico que significó el gol tempranero de Messi. Cada avance del Inter Miami exhibió una claridad que dejó al rival sin respuestas.

La final de la Conferencia Este ahora espera a un equipo que llega con confianza total, con un Messi en modo decisivo y con la convicción de que esta vez no se conformará con haber hecho historia: quiere más y juega como si fuera inevitable conseguirlo.