¿El Inter Miami todavía tiene posibilidades de ganar su Conferencia?

A falta de tres partidos para que terminen su participación en la temporada regular, el Inter Miami CF todavía tiene posibilidades matemáticas de ser líder la Conferencia Este de la Major League Soccer en la Temporada 2025 y ser campeón de la Supporters' Shield 2025, aunque son mínimas y ya no dependen de sí mismos para conseguirlo, dependiendo de una combinación de resultados.

A continuación, te explicamos la situación actual de acuerdo con las estadísticas del 1 de octubre.

Inter Miami sigue con posibilidades de ganar su conferencia | Megan Briggs/GettyImages

Primeras posiciones de la Conferencia Este

Philadelphia Union: 63 puntos (líder, con dos partidos restantes).

FC Cincinnati: 59 puntos (dos partidos restantes).

New York City FC: 56 puntos (dos partidos restantes).

Inter Miami CF: 56 puntos (tres partidos restantes).

El Inter Miami ha jugado 31 de sus 34 partidos de la temporada regular, que culmina el 18 de octubre con el "Decision Day".

Hipotético escenario para que Inter Miami gane la conferencia

Inter Miami depende de resultados ajenos para ganar la Conferencia Este | Megan Briggs/GettyImages

Máximo posible para Inter Miami: si ganan sus tres partidos restantes, sumarían 9 puntos más, alcanzando 65 puntos.

Philadelphia Union: para que Miami los supere, Philly debe sumar máximo un punto en sus dos juegos (llegando a máximo 64). Si Philly gana un juego más o empata ambos, dejarían sin oportunidad a Miami dado que si empatan en 65 puntos Philly tiene mayor cantidad de victorias y mejor diferencia de goles (principales criterios de desempate).

FC Cincinnati: Miami necesitaría que perdieran o empataran alguno de sus dos partidos restantes por que en caso de ganar ambos tendrían mayor cantidad de victorias.

Los próximos rivales incluyen duelos clave contra New England, Atlanta United y el cierre contra Nashville SC el 18 de octubre.

En resumen, Miami necesita ganar sus tres partidos restantes y que tanto Philly como Cinci tropiecen o empaten en alguno de sus juegos.

Con Lionel Messi y Luis Suárez liderando el ataque, no es imposible, pero el calendario apretado y la fatiga cobraron factura (han jugado más de 50 partidos en 2025, incluyendo MLS, Copa de Campeones, Mundial de Clubes y Leagues Cup).