Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol profesional

Jordi Alba, el legendario lateral izquierdo español, ha anunciado su retiro del fútbol profesional este martes 7 de octubre de 2025. El compañero de Messi en el Inter Miami colgará las botas al final de la actual temporada de la MLS.

Esta decisión llega apenas unos días después de que su compañero Sergio Busquets informase su propio retiro, completando así el adiós de las "leyendas" que se unieron a Lionel Messi en el club floridano en 2023.



Alba, de 36 años, llegó al Inter Miami procedente del FC Barcelona en julio de 2023 como agente libre, formando parte de un proyecto ambicioso que incluyó la conquista de la Leagues Cup en su debut y la Supporters' Shield en 2024.



FC Cincinnati v Inter Miami CF | Jeff Dean/GettyImages

El anuncio se produjo en una rueda de prensa oficial del club, donde Alba expresó su gratitud hacia el Barcelona (donde jugó 11 temporadas), la selección española y ahora el Inter Miami.

Ha sido un viaje increíble, pero siento que es el momento de cerrar este capítulo. Quiero dejarlo en lo más alto, luchando por la MLS Cup este año", declaró. Su salida deja vacante el carril izquierdo, y el club ya contempla opciones como el español Sergio Reguilón para reemplazarlo.

Spain v Italy - UEFA EURO 2012 Final | Martin Rose/GettyImages

Este retiro marca el fin de una carrera que lo consolidó como uno de los mejores laterales de su generación, conocido por su velocidad, asistencias letales (especialmente con Messi) y solidez defensiva.

Alba ha ganado 27 títulos en su carrera, destacando su etapa en el Barcelona bajo Pep Guardiola y Luis Enrique, donde fue clave en la era dorada del "tiki-taka". No ha ganado premios individuales mayores (como Balón de Oro o FIFA The Best), pero ha sido incluido en equipos ideales de la UEFA y LaLiga en varias ocasiones.

Será en noviembre o diciembre, dependiendo del alcance final del Inter Miami en la MLS, cuando Alba juegue su último partido como profesional.