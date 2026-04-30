El Inter sueña con el fichaje de Nico Paz pero depende del Real Madrid

En la última temporada, el nombre de Nico Paz se convirtió en uno de los más comentados del mercado en Italia. Su crecimiento en el Como despertó el interés de varios clubes, pero es el Inter de Milán el que lo apunta como objetivo principal para reforzar su plantel de cara a la próxima campaña.

🚨 Inter Milan have made Nico Paz their MAIN transfer target. @Corriere pic.twitter.com/VqxOscZyNK — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2026

El deseo del Inter choca con la realidad

Sin embargo, en el conjunto Nerazzurri son conscientes de que llevar a cabo una posible negociación por el fichaje del jugador no dependerá únicamente del factor económico; contractualmente, el Real Madrid posee una opción de recompra sobre el argentino y ya habría tomado una decisión sobre el futuro del mediocampista.

Pese a tener contrato vigente con el Como hasta junio de 2028, desde Valdebebas tienen claro que ejecutarán la cláusula antes del plazo límite del 30 de mayo con la intención de reincorporarle al plantel o, al menos, tener el control total sobre su proyección a corto plazo.

Por eso, más allá del interés y los pertinentes acercamientos entre las partes involucradas, el Inter dependerá exclusivamente de la voluntad del merengue para llevar a cabo cualquier tipo de negociación.

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Pier Marco Tacca/GettyImages

Un rendimiento que explica el interés

Bajo la conducción de Cesc Fábregas, el futbolista de 21 años se consolidó como una pieza determinante en el Como y acumula 13 goles y ocho asistencias en 38 partidos oficiales. Su capacidad para asociarse, llegar al área y sostener el juego ofensivo lo convierten en un perfil muy valorado en el fútbol europeo actual.

Pese a las cualidades del jugador, y la regularidad de su rendimiento en la Serie A, las dificultades estructurales del Calcio para retener el talento continúan quedando expuestas y, sin cambios profundos, destinos como LaLiga seguirán siendo la dirección natural para futbolistas de este nivel, más allá del poderío económico dominante que ejercen en el continente.

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