El Inter y el FC Barcelona se preparan para negociar por Bastoni

El FC Barcelona habría alcanzado un principio de acuerdo con Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán, para firmar un contrato a largo plazo de cara al próximo mercado de pases; el italiano está dispuesto a cambiar el rumbo de su carrera hacia LaLiga después de haber rechazado ofertas del club catalán en el pasado.

🚨🎖| Negotiations between Barcelona and Bastoni for a 5-year contract until 2031 are progressing well, and the Italian defender is reportedly doing everything possible to join the club next season. [@martinezferran] #fcblive 🇮🇹 pic.twitter.com/JnWFP9ytIx — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 21, 2026

Esta vez, la propuesta deportiva del conjunto azulgrana logró cautivar sus intereses y apunta a ser un futbolista con protagonismo, proyección y con un salto económico significativo en el equipo del entrenador Hansi Flick.

Aun así, Bastoni dejó en claro que no forzará una salida que resulte conflictiva entre partes y que, si no hay acuerdo, continuará en Italia.

El Inter pide más pero el Barça busca un equilibrio

Desde Italia, el medio La Gazzetta dello Sport señala que el nerazzurri tazó al jugador por un valor cercano a los 70 millones de euros. En el Barcelona, en cambio, manejan números más acordes a su situación financiera y la idea de la dirigencia blaugrana pasa por reducir el monto fijo a una franja de entre 45/50 millones de euros, completando la operación con variables o incluyendo futbolistas de proyección para abaratar el costo total.

FC Internazionale v AS Roma - Serie A | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Por eso, dentro de las alternativas que evalúan, surgen algunos perfiles jóvenes del conjunto culé; entre los nombres que trascendieron están talentos en desarrollo que interesan en Italia por su alcance a futuro. Asimismo, el Inter no descarta la posibilidad y considera renegociar un pago inicial más bajo acompañado de un bonus por objetivos o rendimiento.

El Barcelona pretende resolver la operación antes del inicio de la próxima gran cita internacional, con la intención de integrar a Bastoni cuanto antes al nuevo proyecto deportivo, debido a que la defensa es uno de los sectores más vulnerables a reforzar.

Con el sí del jugador ya en carpeta, a partir de ahora todo depende de la capacidad de negociación entre los clubes, con el objetivo de logar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES