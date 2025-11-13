El jefe de árbitros de la Premier adopta una postura controvertida sobre el gol anulado al Liverpool frente al City

El director de la PGMOL, Howard Webb, defendió la decisión correcta de anular el gol de cabeza de Virgil van Dijk contra el Manchester City el domingo pasado, desmintiendo así las quejas de inconsistencia de Arne Slot.

El Liverpool fue derrotado contundentemente por 3-0 en el Etihad en un partido tan desigual que Slot se vio obligado a descartar la posibilidad de defender su título de la Premier League. Sin embargo, Van Dijk creyó haber empatado a 1-1 en la primera mitad con un cabezazo que se coló en la esquina inferior de la portería.

Tras una demora inusualmente larga, el árbitro asistente levantó la bandera, considerando que Andy Robertson estaba en fuera de juego y que había realizado una acción manifiesta justo delante del portero. Ni Van Dijk ni Slot quedaron satisfechos.

El entrenador neerlandés argumentó que se trató de una “decisión claramente errónea” por parte del equipo arbitral y del VAR, quienes respaldaron la decisión inicial. Webb, por el contrario, defendió a sus colegas.

“Cuando el balón se dirige hacia Robertson —a tres metros de la portería, en el centro del área pequeña—, él realiza una clara acción para agacharse y evitar el gol”, explicó el jefe de árbitros en el programa Match Officials Mic’d Up. “El balón pasa justo por encima de su cabeza y entra en la portería, justo en la mitad del área pequeña donde él se encuentra”.

"Los árbitros deben emitir un juicio: ¿afectó esa acción clara al portero y a su capacidad para atajar el balón? Ahí es donde entra en juego la subjetividad. Observaron la acción tan cerca del portero y formaron esa opinión. Sé que no todos comparten esta opinión, pero es comprensible que [los árbitros] llegaran a esa conclusión cuando el jugador está tan cerca del portero, el balón viene directo hacia él y tiene que agacharse para esquivarlo", agregó Webb.

"Llegan a la conclusión de que afecta la capacidad de [Gianluigi] Donnarumma para lanzarse hacia el balón y realizar la parada. Una vez tomada la decisión en el campo, la labor del VAR es revisarla y determinar si el resultado fue claramente erróneo. Solo Donnarumma sabe realmente si se vio afectado por la acción y debemos analizar las pruebas", concluyó.

Webb refuta el argumento de Arne Slot

Apenas sonó el silbato final cuando un miembro del cuerpo técnico del Liverpool le puso una pantalla en la cara a Slot. "Inmediatamente después del partido, alguien me enseñó el gol que el mismo árbitro validó: el City contra los Wolves la temporada pasada", exclamó con orgullo.

Ese incidente en particular al que se refería Slot tuvo lugar en Molineux en octubre de 2024. El gol de la victoria de John Stones en el minuto 95 fue válido a pesar de que Bernardo Silva se apartó de la trayectoria del balón estando en posición de fuera de juego.

En aquella ocasión, el árbitro principal anuló el gol, pero luego lo revirtió. Como explicó la Premier League en aquel momento: "El VAR dictaminó que Bernardo Silva no estaba en la línea de visión y no tuvo impacto en el portero".

Webb no tenía tiempo para esta comparación. "Hay una clara diferencia: el balón pasa directamente por encima de la cabeza de Sá y no por encima de la de Silva", espetó con desdén. “Está en posición de fuera de juego, y lo más importante es que se aparta de la trayectoria del balón", agregó.

“Es difícil ver esto y pensar que Sá se vea afectado de alguna manera por la acción de Silva. Si el balón hubiera pasado por encima de la cabeza de Silva, quizás provocando que Sá dudara por temor a que le diera, el resultado sería el mismo: gol anulado", cerró.

