El jugador de Cruz Azul cuya salida del club está cada vez más cerca

Andrés Gudiño podría convertirse en una de las primeras apuestas de peso del Atlante rumbo a su regreso a la Liga MX. El meta de Cruz Azul ha despertado interés dentro del cuadro azulgrana, que ya se acercó a la directiva del equipo de La Noria para preguntar condiciones y explorar un posible movimiento durante el próximo mercado.

Ahora mismo no existe una oferta formal sobre la mesa, ni negociaciones avanzadas entre ambas instituciones de la capital del país. Sin embargo el interés del Atlante es completamente real dentro de un proyecto que busca reforzar posiciones clave pensando en competir una vez más dentro del máximo circuito del fútbol mexicano.

‼️ Sondeos por Andrés Gudiño 🧤



Atlante ya se acercó a Cruz Azul para preguntar por el arquero de la 🚂. Lo quieren llevar como titular para la siguiente campaña. Aún sin propuesta. pic.twitter.com/5ZgcJI6aXO — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) May 15, 2026

Dentro de Cruz Azul la situación de Gudiño luce más que compleja debido a la consolidación de Kevin Mier como arquero titular. El colombiano es dueño completamente del puesto y el panorama no parece ofrecer demasiadas oportunidades para que el meta mexicano pueda pelear seriamente por minutos importantes en el club que le vio nacer.

Atlante pretende aprovechar justo ese contexto para intentar convencer a Gudiño. El club azulgrana considera que Andrés posee condiciones suficientes para asumir al segundo la titularidad del equipo algo que luce casi que imposible en Cruz Azul mientras Kevin Mier se mantenga dentro del club con todo y las dudas que genera.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro punto que juega a favor del Atlante es la posibilidd de que Andrés Gudiño mantenga estabilidad personal y familiar dentro de la capital del país. El conjunto azulgrana eligió la Ciudad de México como sede principal para su retorno a la Liga MX situación que facilitaría y mucho cualquier transición para Andrés y su familia.

Ahora mismo no hay una respuesta de parte de Cruz Azul. Tampoco nada formal con Andrés ni su manejo. Todas las partes esperarán a que termine la liguilla, pues el cuadro celeste no quiere distracciones en la carrera por el título.