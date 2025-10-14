El jugador de Cruz Azul cuyo futuro estaría en Europa

Aunque el semestre del equipo ha sido de altibajos, Cruz Azul sigue siendo una de las plantillas más poderosas de todas la Liga MX. El equipo tiene una base muy sólida tanto dentro del campo como en el banco.



Siendo el caso, dicho nivel del plantel ha puesto a más de una pieza en la mira de los mercados internacionales.

Uno de los nombres propios que más atención genera es el del joven Amaury Morales. Durante las etapas de Martín Anselmi y Vicente Sánchez como técnicos, el extremo apareció con un rendimiento superlativo. Con Nicolás Larcamón ha perdido peso dentro del campo y su salida está en vías de firmarse.

SABOREAN VENTA 🤑



En Cruz Azul ya se frotan las manos por la posible venta de Amaury Morales.



👀 De acuerdo con Ekrem Konur el Espanyol de Barcelona y el Rangers de Escocia preparan una oferta por el juvenil celeste.



💶 La misma fuente asegura que se esperan ofrecimientos que… pic.twitter.com/Q0lsoeBVEY — Futbol Total (@futboltotal) October 13, 2025

Reporta Ekrem Konur que dos equipos del Viejo Continente están por poner ofertas sobre la mesa del escritorio celeste por el traspaso del mexicano en el mercado de invierno.



Las instituciones en cuestión serían el Rangers de Escocia y el Espanyol de Barcelona. Está claro que son conjuntos "pequeños" pero de todos modos sería un gran salto para el mexicano.

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En este espacio hemos reportado del seguimiento cercano y sondeos de ambos clubes al crecimiento del jugador. Luego de la Copa del Mundo sub-20, parece que los dos equipos han decidido buscar la firma de Amaury. La fuente reporta que la cifra ofertada estaría entre los 3 o 4 millones de euros.

Por ahora se desconoce la postura de Cruz Azul, sin embargo, el jugador ha declarado abiertamente que su meta es la de partir a Europa en el corto plazo. Los celestes han buscado su renovación de forma constante ahora mismo sin éxito, por lo que el traspaso no luce del todo irracional.

Amaury es un extremo por naturaleza y un carrilero en desarrollo. Por su adaptabilidad, edad y talento, parece que es una apuesta segura para los clubes de Europa que desean su firma.