El jugador de Cruz Azul en la mira de un par de clubes de Europa

El Mundial Sub-20 está por comenzar. México es parte del torneo y si bien el cuadro nacional forma parte del grupo más complejo de la competición, se espera que el Tri pueda salir avente. Cierto es que la Selección Mexicana de la especialidad llega con una de sus mejores generaciones en años.

El cuadro mexicano va formado por un cúmulo de piezas que tienen en su mayoría ya un muy amplio rodaje dentro de la primera división. Algunos en la Liga MX, otros en la MLS. Uno de ellos es la perla de Cruz Azul Amaury Morales, quien arriba al torneo con metas colectivas y personales.

AMAURY MORALES 🇲🇽



La Copa del Mundo Sub 20 será muy importante para él.



En estos momentos lo están siguiendo en Europa.



Espanyol 🇪🇸 y Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 son los más interesados.



Hoy tuvo buen partido frente a Arabia Saudita en amistoso pic.twitter.com/ORjsXlhsIF — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 21, 2025

Adrián Esparza Oteo, fuente cercana al cuadro de la capital del país afirma que el jugador celeste llega al torneo de la FIFA sabiendo que tiene mercado en Europa. El periodista de TUDN señala que son dos los equipos que darán seguimiento cercano al mexicano durante la copa del mundo.

El primero de ellos es el Espanyol de Barcelona. El cuadro de LaLiga lleva tiempo con interés en el extremo y carrilero derecho. Incluso, en su momento hubo un sondeo directo con Cruz Azul para conocer las condiciones de Morales, en aquel entonces, sin llegar a la oferta formal.

El segundo club es el Rangers de Escocia. Dicha institución ha firmado jugadores mexicanos años atrás y ahora, su meta es Amaury. En todo caso, dentro de Cruz Azul impera la traquilidad. Saben que cualquier opción de salida para Morales se abrirá hasta enero.