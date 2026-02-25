El jugador de Cruz Azul que está en la mira de los Pumas

La situación de la portería en Pumas permanece abierta y con varios escenarios sobre la mesa. La continuidad de Keylor Navas no está garantizada, ya que hasta el momento no existe un acuerdo de renovación entre el club universitario y el guardameta costarricense.

La salida del experimentado arquero sigue siendo una posibilidad real. Aunque las negociaciones no se han roto oficialmente, tampoco han avanzado de manera definitiva, lo que obliga a la directiva auriazul a contemplar alternativas en caso de que el tico no continúe en el proyecto.

En ese contexto aparece el nombre de Andrés Gudiño como plan B. El actual guardameta de Cruz Azul ha demostrado un nivel destacado cuando ha tenido la oportunidad de defender el arco celeste, ganándose reconocimiento por su regularidad y capacidad bajo presión.

Gudiño ha sabido responder en momentos clave, mostrando seguridad en el juego aéreo y reflejos determinantes en situaciones de alta exigencia. Su rendimiento ha sido consistente, lo que lo convierte en una opción atractiva para un club que no puede permitirse improvisar en una posición tan sensible.

Sin embargo, su continuidad como titular en La Noria no está plenamente asegurada. Con Kevin Mier recuperado físicamente y listo para competir por el puesto, el panorama interno podría modificarse en las próximas jornadas, reduciendo el margen de protagonismo para el mexicano.

Si Gudiño regresa a la suplencia de manera definitiva, la puerta a una salida podría abrirse. El guardameta buscaría estabilidad y minutos constantes, condición necesaria para mantener ritmo competitivo y aspirar a consolidarse como arquero titular en otro proyecto.

Para Pumas, la ecuación es clara: si Navas no renueva, deberán actuar con rapidez. La institución necesita un perfil confiable que sostenga la portería sin transición traumática. En ese escenario, Gudiño encaja como una alternativa viable y con experiencia reciente en la Liga MX.

Por ahora, todo depende de la resolución contractual con Keylor Navas. Mientras el club y el jugador definen su futuro, la directiva universitaria trabaja en silencio. El plan B ya está identificado y listo para activarse si la salida del costarricense se concreta.

