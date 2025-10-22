El jugador de Cruz Azul que está plenamente borrado por Larcamón

Este martes, Cruz Azul tropezó en su visita al Necaxa. Este resultado, a la espera de lo que pueda hacer el Toluca, aleja a los de la capital del país de la cima de la Liga MX. Por lo visto en el campo, partiendo desde el once inicial, da la impresión que los celestes no le dieron plena seriedad al cotejo.

El cuadro de La Norial lanzó al campo 8 jugadores diferentes de los que fueron de la partida inicial en contra del América. Esta decisión la pagó cara el equipo, pues en términos generales se veían perdidos dentro del campo. Uno de los grandes señalados no fue el polaco Mateusz Bogusz, y no precisamente por lo hecho en el campo.

🚨🚂 La inactividad de Mateusz Bogusz en Cruz Azul se debe única y exclusivamente a la decisión técnica de Nicolás Larcamón.



Por fuentes; considera que no encaja en el sistema del equipo y que antes de él hay 2 o hasta 3 opciones más; Paradela, Luka y Nacho (cuando juega de MP) pic.twitter.com/GH6NtrknNp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 22, 2025

A pesar de la radical rotación de Nicolás en el once inicial y de que el técnico ha realizado sus cinco cambios en el encuentro, el ex LAFC no tuvo un sólo segundo dentro de la cancha. Es decir, Bogusz ante uno de los peores equipos de la Liga MX no es contemplado ni como el suplente de los suplentes.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Esta decisión no apela a un tema físico, muchos menos una cuestión sobre disciplina. El hecho es simple, el jugador no es ni un poco del gusto del técnico celeste, por lo que, todo indica que su rol sobre el cierre del torneo no ha de cambiar en lo más mínimo.

En este punto, no se descarta que el creador de juego deje al club en el mercado de invierno. Dicha postura parece incluso la más lógica para el interés de ambas partes.

Metusz suma en el semestre 13 partidos entre Liga MX y Leagues Cup. 534 minutos dentro del terreno de juego. Su aporte se limita a una asistencia, cifras de terror para un fichaje de 10 millones de dólares.

Más noticias sobre la Liga MX