El jugador de Cruz Azul que podría dar el salto a Europa en enero

Cruz Azul ha crecido de forma radical en el semestre. Luego del caos dentro de la Leagues Cup, los de la capital del país están firmando su revancha en la Liga MX. El cuadro de Nicolás Larcamón ya está en la segunda posición de la general y no se descarta que este fin de semana puedan tocar la cima.

Una de las claves para este resurgir deportivo gira en torno a la forma en la que el entrenador ha defino su once dentro del terreno de juego. Larcamón tiene bien en claro cuál es su base estelar, situación que ha dejado estancados a algunos, como es el caso de Mateusz Bogusz, cuyo futuro podría estar fuera de México.

Ekrem Konur reporta que en Alemania un club de la Bundesliga tiene la mira puesta en el posible fichaje del polaco. La fuente afirma que el equipo en cuestión valora poner sobre la mesa del cuadro de la capital de México hasta 13 millones de euros por la carta del creador de juego.

Este ofrecimiento sería clave para los intereses celestes. No se puede negar que el jugador no ha rendido a la altura de lo que se exige, por lo que, ingresar 13 millones de euros, cifra superior incluso a la que pagaron en su momento por Mateusz, sería un negocio redondo.

En todo caso, no hay gestiones abiertas por ahora. Adicional, es clave señalar que el interés por Mateusz surge por lo hecho con su selección, no tanto por el aporte en La Noria.

