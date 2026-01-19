El jugador de Cruz Azul que podría partir a Europa este mismo invierno

En medio del merado de fichajes, Cruz Azul enfrenta un escenario que no estaba en el radar. El club celeste podría perder a un futbolista clave y con rol protagónico, una situación que ha generado ruido interno al tratarse de un movimiento inesperado.

El nombre que aparece sobre la mesa es el de Jorge Sánchez. El lateral mexicano, de 28 años, ha despertado interés en el futbol europeo gracias a su regularidad, experiencia internacional y polivalencia defensiva, cualidades que lo mantienen vigente en el mercado pese a no ser una venta planificada.

¿Otro mexicano más emigra al futbol europeo? ⚽🔥🇲🇽@A_EsparzaOteo nos cuenta de la posibilidad de que Jorge Sánchez deje a Cruz Azul para ir al futbol griego



🔴 #FutbolCentral EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/vqDMgdZb3y — TUDN USA (@TUDNUSA) January 18, 2026

De acuerdo con distintos reportes, el club que sigue de cerca la situación es el PAOK. El conjunto griego valora seriamente la posibilidad de concretar una compra definitiva del defensor, entendiendo que Sánchez se encuentra en una etapa de madurez futbolística ideal para asumir un reto en Europa.

Por ahora, es importante subrayar que no existe una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, los sondeos han sido constantes y bien valorados por ambas partes. En Cruz Azul reconocen que el interés es real, aunque también dejan claro que no regalarán a un futbolista considerado importante dentro del plantel.

Un punto clave en esta posible negociación es la relación positiva entre ambos clubes. Cruz Azul y PAOK ya han tenido acercamientos recientes en el mercado, particularmente el verano pasado, cuando negociaron la cesión del delantero Giorgos Giakoumakis, lo que dejó una base de comunicación fluida y confianza mutua.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Desde la perspectiva deportiva, la salida de Jorge Sánchez no sería menor. El lateral ha sido utilizado como pieza constante, aporta recorrido, intensidad y conocimiento táctico, además de liderazgo silencioso. Su eventual partida obligaría a la directiva a replantear planes defensivos en un torneo ya en marcha.

Para el jugador, la opción europea representa una oportunidad atractiva. Volver al Viejo Continente con un proyecto que lo contemple como refuerzo definitivo y no como cesión es un factor que pesa. A sus 28 años, Sánchez entiende que no abundan este tipo de ventanas.

En Cruz Azul, la postura es de cautela. No se descarta la operación, pero tampoco se acelera. Todo dependerá de si el interés del PAOK se traduce en una propuesta económica convincente. Mientras tanto, Jorge Sánchez sigue entrenando con normalidad, a la espera de que el mercado marque su próximo destino.