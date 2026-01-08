El jugador de Cruz Azul que podría partir al Necaxa

Amaury Morales se perfila como uno de los nombres que podría salir de Cruz Azul en este mercado, aunque por ahora todo se mantiene en fase de sondeo. El futbolista mexicano no entra plenamente en los planes deportivos del técnico Nicolás Larcamón, una situación que el propio jugador entiende con claridad rumbo al próximo torneo.

Dentro de La Noria existe la percepción de que Morales no es un elemento prioritario para el nuevo proyecto. Si bien no se trata de un descarte definitivo, su rol proyectado apunta a la suplencia, con minutos limitados y escasas oportunidades para consolidarse como una pieza habitual en el once titular.

El cuerpo técnico valora otros perfiles por delante del canterano, lo que ha provocado que Amaury empiece a analizar alternativas para no frenar su desarrollo profesional. Consciente del momento que vive, el jugador entiende que necesita continuidad y partidos oficiales para sostener su crecimiento dentro de la Liga MX.

En ese contexto aparece Necaxa como un club atento a su situación. La directiva de los Rayos ha mostrado interés en una cesión por un año, convencida de que Morales podría aportar juventud, dinámica y profundidad a su plantel, además de ofrecerle un escenario con mayor posibilidad de minutos.

Desde el entorno del jugador, el posible movimiento es visto con buenos ojos. Amaury considera que una salida temporal podría ser una oportunidad ideal para reencontrarse con regularidad competitiva, asumir mayor responsabilidad y regresar a Cruz Azul con un panorama distinto al finalizar el préstamo.

Por ahora, no existen gestiones formales entre clubes. El interés de Necaxa se mantiene en el terreno de los contactos preliminares, mientras Cruz Azul no ha tomado una postura definitiva. La prioridad del conjunto celeste sigue siendo ajustar su plantel sin apresurar decisiones.

Larcamón, aunque no lo tiene como una de sus primeras opciones, tampoco ha cerrado la puerta por completo. El técnico entiende el valor del futbolista, pero la competencia interna y la configuración actual del plantel reducen las posibilidades de que Amaury tenga un rol protagónico en el corto plazo.

Así, el futuro inmediato de Amaury Morales permanece abierto. Entre la suplencia en Cruz Azul y la posibilidad de una cesión a Necaxa, el mexicano evalúa el mejor camino para sumar minutos y consolidarse. Las próximas semanas serán clave para definir si el movimiento toma forma o queda en pausa.

