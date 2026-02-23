El jugador de la selección mexicana que se molestó con Javier Aguirre

Diego Laínez atraviesa un momento de evidente incomodidad con el cuerpo técnico de la selección mexicana. El extremo de Tigres no fue considerado para el duelo ante Islandia, una decisión que ha generado sorpresa, especialmente porque el llamado se conformó únicamente con futbolistas de la Liga MX.

El jugador no entiende su ausencia en una convocatoria que, en teoría, se ajustaba a su contexto competitivo. Laínez compite regularmente en el torneo local y atraviesa un periodo de estabilidad futbolística que muchos consideran el mejor nivel de su carrera desde su regreso al futbol mexicano.

En Tigres ha encontrado continuidad, confianza y un rol definido dentro del esquema. Su desequilibrio en el uno contra uno, capacidad para generar faltas y participación constante en zona ofensiva lo han convertido en un elemento influyente, situación que alimenta el debate sobre su exclusión.

A nivel interno, la molestia del futbolista estaría relacionada con la falta de claridad en su situación dentro del proceso. Aunque el partido ante Islandia representa un compromiso de baja exigencia competitiva, la convocatoria era vista como una oportunidad natural para reforzar su presencia en el grupo.

Se plantean dos escenarios en torno a esta decisión. El primero, y el más realista según distintas lecturas, es que Laínez no sea del gusto del seleccionador Javier Aguirre, lo que prácticamente lo colocaría fuera de la lista final rumbo al Mundial.

Ese escenario implicaría que el cuerpo técnico ya tiene otras prioridades en su posición y que el proceso ha tomado una dirección donde el extremo no encaja en la estructura táctica proyectada para la competencia internacional.

El segundo escenario es más optimista para el jugador. Bajo esta interpretación, Laínez tendría ya asegurado su boleto a la Copa del Mundo y su presencia ante Islandia no era necesaria, considerando que el compromiso no exigía probar su nivel ni confirmar su rendimiento.

Si esa hipótesis fuese cierta, la ausencia obedecería a una gestión de cargas y a la intención de observar a otros elementos del campeonato local. Sin embargo, la falta de comunicación pública mantiene abierta la especulación en torno a su estatus real.

En medio de versiones cruzadas, Laínez continúa rindiendo en Tigres, consciente de que su mejor argumento es el rendimiento constante. El tiempo y las próximas convocatorias definirán si su exclusión fue una señal definitiva o simplemente una pausa estratégica dentro del proceso mundialista.