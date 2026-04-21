El jugador de Monterrey que será castigado lo que resta de torneo

El semestre se le ha terminado al Monterrey. Sin duda el peor para el club desde que el equipo está en las manos de la empresa española FEMSA. Siendo el caso, se espera que al segundo en el que la temporada regular cierre, es decir, el próximo lunes, llegarán cambios en todos niveles de la institución.

De forma natural, un fracaso de este tamaño debe traer consigo una sacudida letal al interior de la plantilla. Más de un nombre camina sobre la cuerda floja. Algunos incluso ya se saben fuera del equipo. Uno de ellos es el francés Anthony Martial, a quien no veremos más con la camiseta de los Rayados.

Anthony Martial otra vez no está convocado con el equipo. No concentrará en El Barrial. pic.twitter.com/TQcIJ7jsY5 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 21, 2026

El francés fue visto el día de ayer saliendo por la noche de las instalaciones del club en 'El Barrial'. Esto llamó potencialmente la atención pues el resto de la plantilla pasó la noche en dicho recinto en calidad de concentración previo al duelo en contra del Puebla en el 'Gigante de Acero'.

Esto confirma que el galo está separado del resto del equipo. Por ende, no tendrá minutos en lo que resta de temporada y muy posiblemente, no vista nunca más la camiseta del Monterrey pues una de las prioridades del la gerencia es la de terminar lazos con el delantero en el verano.

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La ruptura con Anthony se dio durante el duelo de Liga MX de Monterrey contra Chivas. Aquella noche el jugador se negó a entrar de cambio pues sólo estaría en el césped un par de segundos. Luego de tal cotejo, la dirección deportiva y el cuerpo técnico decidieron separar al francés.

Se dudaba de la valía del jugador desde el primer segundo en que firmó. Al final, las dudas tenían sustento. Un gol en casi un año dentro de la Liga MX para Anthony, registros fatales.

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