El jugador de Pumas que podría seguir su carrera dentro de Cruz Azul

El semestre de Pumas ha sido el mejor del cuadro de la capital del país en años. Muestra de ello el boleto a la final de la Liga MX para el equipo que comanda Efraín Juárez. Los de la UNAM buscarán hacer valer el enorme ciclo deportivo que están firmando dentro de la cancha con su primer título local en 15 años.

Está claro que el gran éxito de los felinos gira alrededor de su enorme capacidad en cuanto al juego colectivo. Sin embargo, no se puede negar que más de un jugador de la plantilla brilla con una luz propia superior. Este es el caso de Jordan Carrillo, cuyo futuro con los de la UNAM pende de un hilo.

QUIEREN ROBARSE A SU FIGURA 💣



Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más buscados del mercado tras su gran Liguilla con Pumas, donde suma tres goles y una asistencia.



💰De acuerdo con información de Universal, Cruz Azul y Chivas ya preguntaron por… pic.twitter.com/qdQHxoYB6e — Futbol Total (@futboltotal) May 20, 2026

Cruz Azul, equipo que justamente se cruzará con los felinos en la final, tiene la mira puesta en el creador de juego. En La Noria están impresionados por el rendimiento de quien parecía una talento perdido en el camino.

Siendo el caso, el club ha activado sus opciones de moverse dentro del mercado por el posible fichaje de Jordan. El cuadro celeste ha llamado al equipo que es el dueño de la carta de Carrillo, es decir, Santos para sondear las condiciones por las cuales abrirán la puerta a la venta de su estrella.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La cesión de Jordan con Pumas ha elevado de forma radical su valor de mercado. Se entiende que la escuadra del norte del país valora al mexicano en un precio de venta entre los 5 y 7 millones de dólares para el verano.

De forma natural, los de la UNAM tienen ventaja deportiva sobre el futuro del jugador. Pero al no tener opción de compra en la cesión, ahora Pumas deberá competir con las carteras más poderosas del país para poder mantener a Carrillo en su plantilla, una de ellas, la de Cruz Azul.