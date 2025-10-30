El jugador de Tigres que se abre mercado en Europa

Si bien su inicio de semestre fue de menos irregular, la realidad es que en los más recientes encuentros, los Tigres de la UANL han elevado el nivel de forma radical. El equipo está siendo la mejor defensa de la Liga MX y su rendimiento en cuanto al ataque ha crecido de manera exponencial.

Si bien el gran merito de los de la UANL gira en torno al fútbol de equipo que ofrecen, no se puede negar que los felinos tienen piezas que a nivel individual viven un gran presente. Uno de ellos el extremo mexicano Ozziel Herrera, cuyo trabajo le ha puesto incluso en la mira de equipos en Europa.

Fuentes en México confirman que el entorno de Ozziel ha recibido llamados de algún equipo de la Primeira Liga de Portugal de cara al mercado de invierno. Si bien no se afirma cuál es el club en cuestión, se añade que se trata de uno de los cuatro grandes de Portugal (Porto, Benfica, Sporting Lisboa o Braga).

De igual forma, equipos de la MLS habrían tocado la puerta de los Tigres para conocer las opciones de fichar al mexicano en enero. A diferencia de sus pretendientes en Europa, los equipos de Estados Unidos podrían tirar de tentar tanto a los felinos como a Ozziel a través de la lluvia de dólares.

Por ahora no hay apertura de Tigres a negociar. El equipo sabe que están en plena lucha por el liderato y no quieren distracciones grupales, ni mucho menos para Herrera, quien ha elevado su nivel desde que Guido Rodríguez es el entrenador del club.

Finalizado el torneo la historia puede ser otra. Si llegan ofertas que estén a la altura de lo que el club pida por su extremo estelar, entonces tal vez pueda llegar un posible traspaso.

