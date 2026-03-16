El jugador del Real Madrid que Ancelotti querría nacionalizar para la selección de Brasil

Si bien el presente lo encuentra en la selección de Brasil, una parte de su corazón siempre estará en Madrid: Ancelotti dejó una huella en el Real y su nombre siempre estará vinculado a la historia del Merengue en el Siglo XXI.

El italiano le brindó un reportaje a Marca en los últimos días y bromeó sobre el brutal presente de Fede Valverde: “¿Me sorprendió el partido de Fede Valverde contra Manchester City? No me sorprendió, por algo salvé mi carnet de entrenador. Pero los tres goles sí, fue increíble. Le mandé un mensaje. Le dije: ‘Una pena que no tengas el pasaporte brasileño’”.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Además, se aventuró en dar la receta para terminar de sellar el pasaje a cuartos de final de la UEFA Champions League: "Tienen que defender bien y tener equilibrio. El equilibrio es ideal. Van a necesitar eso y que juegue Valverde… Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente. Hablo también con los jugadores. El otro día hablé con Rodrygo para ver cómo estaba. Tengo contacto con ellos todavía”.

"No echo de menos al Real Madrid. Vivo tranquilo, cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos del muy largo periodo pasado en el Madrid, entonces tengo un cariño extraordinario a este club y a la gente que está trabajando allí”, cerró.

La selección de Brasil jugará dos amistosos en Orlando en esta fecha FIFA, uno ante Francia y uno ante Croacia, para tener la mejor preparación posible de cara al Mundial 2026. En la máxima cita integrarán el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, debutando el sábado 13 de junio ante los africanos, semifinalistas en Qatar 2022 y vigentes subcampeones continentales, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El viernes 19 jugarán contra los haitianos en Philadelphia y cerrarán con los europeos en Miami el 24 de junio.

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