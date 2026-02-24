El jugador del Real Madrid que Pedri y Ferran llevarían al FC Barcelona

En una charla distendida con Pablo Motos en "El Hormiguero", Pedri y Ferran Torres dejaron un titular que rápidamente recorrió España: si tuvieran que elegir a un futbolista del Real Madrid para el FC Barcelona, ambos se quedarían con Kylian Mbappé.

La respuesta fue espontánea y al unísono. Más allá de la rivalidad histórica, el reconocimiento al delantero francés evidencia el impacto que genera su figura en el fútbol europeo. Mbappé representa velocidad, gol y jerarquía en escenarios decisivos, atributos que cualquier equipo del continente quisiera sumar.

Aunque el fichaje suene imposible por cuestiones contractuales y económicas, la declaración refleja también cómo el clásico español trasciende colores: los protagonistas valoran el talento incluso del eterno rival.

Confianza plena en la pelea por LaLiga

En plena lucha por el título de LaLiga, el Barcelona mantiene una mínima ventaja sobre el Madrid. Ferran destacó la confianza interna del plantel para competir en todos los frentes, mientras que Pedri insistió en la importancia de ir “partido a partido” en un calendario cada vez más cargado.

La exigencia física es uno de los grandes temas del fútbol actual. Ambos coincidieron en que las lesiones suelen aparecer en los tramos finales de los encuentros, cuando el desgaste muscular es mayor. En ese sentido, el regreso de Pedri tras su última molestia muscular es una noticia clave para el equipo.

El mediocampista aseguró sentirse bien y sin dolor, mientras que Ferran subrayó lo determinante que resulta su presencia para el funcionamiento colectivo. La influencia del canario en la circulación y el ritmo de juego es evidente: cuando falta, el equipo lo siente.

Pedri y Ferran Torres, FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Disciplina y multas bajo el mando de Flick

La conversación también dejó detalles sobre la gestión interna de Hansi Flick. El técnico alemán ha reforzado normas básicas como la puntualidad y el orden en el vestuario. Según revelaron los futbolistas, llegar tarde el día de partido ya no implica quedarse sin jugar, pero sí una sanción económica considerable.

Aunque evitaron dar cifras exactas, dejaron entrever que la multa puede rondar los 40.000 euros. Más allá del monto, el mensaje es claro: la concentración y el compromiso son innegociables en un equipo que aspira a todo.

Entre bromas, anécdotas y confesiones, la aparición pública de Pedri y Ferran dejó algo más que entretenimiento: mostró a un Barcelona convencido de su potencial y consciente de que, en la élite, cada detalle cuenta.

