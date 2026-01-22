El jugador que buscó el Inter Miami antes que a Germán Berterame

La llegada de Germán Berterame a Inter Miami no fue el primer movimiento que el club tenía sobre la mesa. Antes de acelerar por el delantero de Rayados, la directiva del conjunto de Florida exploró una opción de mayor peso mediático dentro de la MLS, apuntando directamente a uno de los nombres más dominantes del campeonato.

El objetivo inicial de Inter Miami era Denis Bouanga, figura absoluta del LAFC y referente ofensivo de la liga estadounidense. El gabonés venía de firmar una temporada sobresaliente, consolidándose como subcampeón de goleo, solo por detrás de Lionel Messi, lo que lo colocó como una de las piezas más cotizadas del mercado.

De acuerdo con reportes desde Estados Unidos, Inter Miami presentó una oferta cercana a los 13 millones de dólares para hacerse con los servicios de Bouanga. La propuesta fue considerada seria y ambiciosa, acorde al estatus del futbolista, pero desde Los Ángeles la respuesta fue clara y contundente desde el primer momento.

LAFC rechazó la oferta sin titubeos. Para el club angelino, Bouanga no solo es su máxima figura deportiva, sino también un activo estratégico dentro y fuera de la cancha. Además, el propio jugador no mostró interés en salir, cómodo con su rol protagónico y con el proyecto que lidera en California.

Ante ese escenario, Inter Miami se vio obligado a replantear su plan de ataque. La negativa del LAFC y la falta de voluntad del futbolista cerraron una puerta que parecía prioritaria, por lo que el club aceleró negociaciones alternativas para reforzar su delantera de cara a la siguiente etapa del proyecto deportivo.

Fue entonces cuando apareció con fuerza el nombre de Germán Berterame. El delantero de Monterrey reunía varias condiciones atractivas: experiencia internacional, capacidad goleadora comprobada y una situación contractual que hacía viable la operación en tiempos más cortos, algo clave para la planificación inmediata del club.

A diferencia del caso Bouanga, la negociación por Berterame encontró mayor flexibilidad. Rayados estaba dispuesto a escuchar propuestas y el jugador veía con buenos ojos un cambio de aires, especialmente hacia un proyecto que promete visibilidad global y protagonismo competitivo en la MLS.

Así, Inter Miami terminó concretando la firma del atacante argentino naturalizado mexicano, cerrando un movimiento que no fue el plan A, pero sí una respuesta eficaz a un mercado complejo. Berterame llega como consecuencia directa de un intento fallido, pero con la misión clara de justificar la apuesta y ganarse su lugar en una plantilla ambiciosa.

