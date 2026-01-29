El jugador que dejaría a los Tigres luego de Uriel Antuna

Tigres continúa reacomodando su plantel en pleno mercado y, tras cerrar la salida de Uriel Antuna este miércoles rumbo a Pumas, el club ya prepara otra baja de última hora. Nicolás Ibáñez aparece ahora como el siguiente nombre en evaluación, en una etapa de decisiones profundas dentro de la institución.

La directiva felina, en coordinación con el cuerpo técnico, ha comenzado a analizar el futuro inmediato del delantero argentino, quien ya cuenta con propuestas formales tanto del fútbol mexicano como del extranjero. El escenario es claro: Tigres no lo contempla dentro de su proyecto deportivo actual y escucha alternativas.

El caso de Ibáñez no es menor. Se trata de un atacante que llegó con expectativas altas y cartel de goleador, pero cuyo rendimiento no terminó de encajar en la idea futbolística que hoy impera en el equipo. Esa desconexión ha llevado a que su continuidad deje de ser prioridad para la planificación del semestre.

Fuentes cercanas al club señalan que el cuerpo técnico ya no cuenta con él, mientras que la directiva considera que su salida permitiría liberar espacio salarial y abrir margen de maniobra para reforzar otras zonas del campo. En Tigres entienden que el momento de cortar es ahora, no más adelante.

Las ofertas que han llegado por Nicolás Ibáñez son variadas y plantean escenarios distintos. Hay interés desde clubes de la Liga MX que buscan un delantero probado, así como sondeos del extranjero que ven en el argentino una oportunidad de mercado, tanto por experiencia como por perfil competitivo.

Sin embargo, la decisión final no recaerá únicamente en el club. Será el propio Ibáñez quien tenga la última palabra sobre su futuro, pues deberá valorar con cuidado el proyecto deportivo que se le ofrezca, así como el aspecto financiero, clave en esta etapa de su carrera profesional.

En Tigres existe la intención de cerrar el tema con rapidez, entendiendo que el mercado avanza y que la planeación del plantel no puede quedar en pausa. La reciente salida de Antuna marca una línea clara: el club está dispuesto a mover piezas importantes si no encajan en la idea actual.

Así, Nicolás Ibáñez se encuentra ante un punto de inflexión. Tigres ya tomó postura y espera respuesta. El delantero deberá decidir si apuesta por un nuevo reto deportivo, prioriza estabilidad económica o busca revancha en otro contexto. Su resolución definirá el siguiente capítulo de un mercado agitado en San Nicolás.