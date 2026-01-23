El jugador que es un dolor de cabeza interno para Monterrey

En Monterrey hay un tema que incomoda puertas adentro y no tiene que ver con resultados inmediatos, sino con planeación. El nombre es Santiago Melé, arquero que llegó el verano pasado con cartel de titular indiscutido y hoy representa un auténtico dolor de cabeza institucional.

La apuesta por Melé fue fuerte desde el inicio. Rayados decidió invertir salario y contrato largo pensando en un guardameta que marcara época, diera seguridad bajo los tres palos y elevara la competencia interna. El plan contemplaba continuidad, liderazgo y proyección internacional, pero el escenario cambió con rapidez inesperada.

El primer golpe fue deportivo. Con el paso de las jornadas, Domenec Torrent tomó una decisión que alteró por completo el panorama: darle la titularidad al mexicano Luis Cárdenas. El técnico priorizó rendimiento inmediato, confianza y adaptación al modelo, dejando al uruguayo relegado al banquillo.

Esa determinación provocó un efecto dominó. Rayados pasó de tener un extranjero pensado como pieza clave, a quemar una plaza foránea en un portero suplente, una situación poco común en Liga MX y difícil de justificar desde la gestión deportiva. La ecuación se volvió incómoda tanto en lo futbolístico como en lo administrativo.

El problema se agrava al mirar el contrato. A Melé se le firmó un salario elevado, acorde a su rol proyectado como titular, lo que hoy dificulta seriamente cualquier intento de salida. Clubes interesados se enfrían al conocer las cifras, y opciones de regreso a Sudamérica prácticamente quedan descartadas por completo.

Dentro del club reconocen que la situación es compleja. No se trata únicamente de liberar una plaza de extranjero, sino de resolver un activo costoso que perdió valor deportivo en cuestión de meses. Cada mercado que pasa sin minutos profundiza el estancamiento y complica aún más una eventual negociación.

Desde el entorno del jugador, la urgencia también existe. Melé necesita jugar, competir y mostrarse, especialmente pensando en selecciones y continuidad profesional. Sin embargo, su realidad contractual lo ata a Monterrey, mientras el cuerpo técnico mantiene firme su respaldo a Cárdenas como guardián principal del arco.

Rayados enfrenta ahora un dilema estructural: sostener un suplente extranjero con salario alto o encontrar una salida creativa que implique absorber parte del sueldo. Lo que parecía un fichaje estratégico terminó siendo un error de cálculo, y hoy Melé simboliza una de las decisiones más incómodas del proyecto reciente.