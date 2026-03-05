El jugador que habría pedido Massimiliano Allegri para ser el entrenador del Real Madrid

El nombre de Massimiliano Allegri vuelve a aparecer en la órbita del Real Madrid como posible candidato para asumir el banquillo blanco en caso de que el club decida realizar un cambio de entrenador.



Sin embargo, según informó el diario italiano Tuttosport, el técnico pondría una condición particular para aceptar el desafío: contar con Luka Modric en su proyecto deportivo.

De acuerdo con el medio italiano, Allegri considera que el mediocampista croata sigue siendo una pieza fundamental por su experiencia, liderazgo y capacidad para ordenar el juego desde el centro del campo. El entrenador italiano valora especialmente el perfil competitivo del ex Balón de Oro y entiende que su presencia sería clave para aportar equilibrio a un vestuario plagado de jóvenes talentos.

La admiración de Allegri por Modric no es nueva. El técnico siempre ha destacado la inteligencia táctica y la capacidad del croata para controlar el ritmo de los partidos, características que lo convirtieron en uno de los mediocampistas más influyentes de la última década. Durante su paso por el Real Madrid, Modric disputó 597 partidos oficiales y ganó 28 títulos, convirtiéndose en el futbolista con más trofeos en la historia del club.

La hipotética condición del entrenador también tendría un componente estratégico. En medio de la renovación generacional del Real Madrid, Allegri vería en Modric una figura capaz de actuar como puente entre las nuevas estrellas del equipo y la identidad competitiva que caracterizó al club en sus años más exitosos.

Por ahora se trata únicamente de una información procedente de la prensa italiana y no existe confirmación oficial por parte del club ni del propio técnico. Sin embargo, el simple hecho de que el nombre de Allegri vuelva a relacionarse con el Real Madrid demuestra que el banquillo merengue sigue siendo uno de los puestos más codiciados del fútbol mundial y que cualquier proyecto futuro podría girar en torno a figuras históricas como Luka Modric.

