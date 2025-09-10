El jugador que no termina por ser del gusto de Javier Aguirre

La Copa del Mundo está cada vez más cerca. Siendo el caso, Javier Aguirre comienza a definir quiénes serán las piezas que estarán dentro de su lista final en el 2026. De forma natural y para sorpresa de nadie, hay varios nombres que tienen todo muy avanzado para ser parte del grupo.

Sin embargo, así como en selección mexicana hay nombres ya muy fijos para el futuro inmediato, hay otros que siguen buscando un lugar. Y en un tercer escenario todavía más complejo, algunos jugadores de a poco pierden su lugar, uno de ellos sería el América Julián Quiñones.

¡NO LO CONVENCE! 🇲🇽😱



Javier Aguirre nonquiere a Julián Quiñones y a día de hoy tiene decidido 𝙉𝙊 𝙇𝙇𝙀𝙑𝘼𝙍𝙇𝙊 𝘼𝙇 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙄𝘼𝙇.



💥 Alejandro de la Rosa de TUDN especificó que a Javier Aguirre no le agrada el delantero del Al Qadisiya: “A Javier no le gusta, tampoco… pic.twitter.com/B4UQP4i9Kg — Futbol Total (@futboltotal) September 9, 2025

Fuentes cercanas al Tri afirman que el hombre que milita dentro de la Saudí Pro League no termina por llenarle el ojo a Aguirre. Para esta fecha FIFA el técnico no le ha tomado en cuenta y el motivo no fue el de probar nuevos jugadores, sino simplemente falta de gusto de Javier por Quiñones.

Mexico Training Session - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Uno de los motivos del poco apego de Aguirre por Quiñones, es la falta de acomodo del jugador dentro del terreno de juego. Si bien Julián es un hombre que puede rendir como extremo, media punta o centro delantero, Javier no le ve como titular, ni siquiera como la primera opción de cambio en ninguno de esos puestos.

Quiñones tendrá que apretar la máquina si quiere estar en el Mundial. Por la banda, el regreso de Hirving Lozano aumenta la competencia. Más ubicado al centro, está años luz de Raúl Jiménez y Santiago Giménez y hay un amplio número de competidores por la tercera plaza.