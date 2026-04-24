El jugador que podría colarse de última hora en la selección mexicana

Como se ha informado en este espacio, el primer listado de la selección mexicana se presentará en los siguientes días. Se esperaba que antes de que se jugara la última jornada de la Liga MX, los elementos locales que han sido seleccionados para el Mundial fuesen anunciados, no será el caso.

El cuerpo técnico y la Federación Mexicana de Fútbol han decidido tomarse un fin de semana más para valorar por última vez a los jugadores. El motivo es simple, Javier Aguirre aún tiene alguna duda lejana. Siendo claros, en la portería, el técnico del Tri podría realizar un movimiento que no estaba dentro del plan de origen.

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José Antonio Rodríguez estaría en la pelista de los convocados al Mundial 2026.



➡️ Con información del ‘Chato’ Ibarrarán de FOX One, Pepe Toño podría quitarle el lugar a Acevedo como tercer arquero en la Copa del Mundo. Javier Aguirre lo tiene… pic.twitter.com/SCjsrtcRgE — Futbol Total (@futboltotal) April 24, 2026

Carlos Acevedo de nueva cuenta ha bajado su nivel dentro de Santos. Siendo el caso, el técnico nacional no está del todo seguro de apostar por el llamado del meta. Por ende, Aguirre ha reactivado la opción de otro arquero que tuvo rodaje durante su ciclo y que ahora mismo, luce como una vía más segura.

Mientras que Acevedo ha ido a menos, Carlos Rodríguez ha ido a más en el semestre con los Xolos de Tijuana. El meta de nueva cuenta está firmando actuaciones salva partidos y esto ha encendido el radar de Aguirre. De hecho, algunas fuentes señalan que si es por mero gusto, 'Toño' gusta más al técnico que el hombre de Santos.

Tijuana v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

No hay tiempo para pensar, Aguirre valorará el rendimiento de ambos este fin de semana. Acevedo tendrá un examen de nulo interés cuando se crucen con el ya eliminado Monterrey. Mientras que Rodríguez va a todas contra el líder de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara.

Luego de ello, se espera que el llamado se anuncie lunes o martes por la mañana. Será en ese momento cuando se defina quién será el tercer portero en el Mundial.

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