El jugador que podría salir de Cruz Azul y liberar una plaza para el fichaje de Palavecino

Cruz Azul ha puesto en marcha su plan para reforzar el mediocampo y el nombre elegido por Nicolás Larcamón es claro: Agustín Palavecino. El técnico celeste ha solicitado de forma directa el fichaje del jugador de Necaxa para el próximo semestre.

Sin embargo, la operación no es sencilla. Para poder inscribir al argentino, los de la capital del país necesitan liberar una plaza de extranjero, un requisito imprescindible antes de avanzar con cualquier negociación formal.

Dentro de la directiva ya se analiza quién podría ser el sacrificado. El nombre que más fuerza ha tomado en los últimos días es el del polaco Mateusz Bogusz, quien aparece como el candidato natural para dejar el club en invierno.

Aunque Cruz Azul tenía planeado retener a Bogusz, el panorama ha cambiado. El mediocampista europeo contempla salir en el mercado invernal y eso facilitaría abrir espacio para la llegada de Palavecino, quien es visto como una pieza funcional para el estilo de Larcamón.

La intención del club era contar con Bogusz al menos un semestre más, pues lo consideran un jugador con cualidades técnicas valiosas. Sin embargo, su deseo de emigrar y la necesidad de reforzar el plantel modifican por completo el escenario.

Palavecino es del gusto del técnico por su visión, movilidad y capacidad para enlazar líneas. En Cruz Azul creen que puede elevar el volumen de juego y aportar variantes ofensivas que hoy le hacen falta al equipo.

La decisión final sobre el movimiento se tomará hasta que concluya el semestre. La directiva quiere evaluar el cierre del torneo, el desempeño de los jugadores y las necesidades puntuales antes de ejecutar cualquier salida o llegada.

El caso permanece en estudio, pero todo indica que Bogusz será la llave para destrabar el fichaje de Palavecino. Si se confirma su salida, Cruz Azul avanzará con mayor determinación por el mediocampista de Necaxa.

