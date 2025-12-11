El jugador que podría salir de Monterrey luego de una pelea con Torrent

Víctor Guzmán está viviendo sus últimas horas como futbolista de Monterrey. El defensa mexicano, una de las inversiones más importantes del club en los últimos años, se encuentra prácticamente fuera del proyecto y su salida podría confirmarse en el inminente mercado de transferencias.

Fuentes cercanas al plantel aseguran que Guzmán ya contemplaba su baja desde hace semanas. El jugador no estaba cómodo con su rol ni con el rumbo deportivo del equipo, pero la situación explotó recientemente tras una fuerte discusión con Doménec Torrent, técnico de Rayados.

La pelea, según reportes, habría tensado de forma definitiva la relación entre ambos. Lo que antes era una diferencia profesional se transformó en un conflicto personal que volvió insostenible la convivencia. El propio periodista Willie González reveló que “'Toro' odia a Torrent”, frase que habría salido de gente cercana al jugador.

Con el conflicto destapado, la directiva de Rayados ya se prepara para perderlo. Aunque Guzmán tiene contrato vigente hasta 2028, el club entiende que retener a un elemento inconforme solo agravaría el clima interno, especialmente tras la reciente eliminación en semifinales.

Su salida, sin embargo, no será en condiciones favorables para el comprador. Monterrey, consciente del valor de Guzmán en el mercado nacional, no aceptará ofertas inferiores a los seis millones de dólares. Rayados pretende recuperar una parte importante de lo invertido cuando lo fichó como una apuesta a futuro.

El zaguero, por su parte, no tendrá problema en encontrar destino. Guzmán es uno de los defensores más cotizados de la Liga MX y tendría cabida prácticamente en cualquiera de los equipos competitivos del país. Su edad, su proyección y su capacidad para jugar como central o lateral lo convierten en un perfil atractivo.

Entre sus posibles interesados figuran clubes que buscan reforzar su zona baja con un mexicano de alto nivel. El mercado local será su primera opción, aunque no se descarta que existan sondeos desde el extranjero.