El jugador que podría ser el reemplazo directo de Nicolás Ibáñez

Tigres ha dado pasos firmes para concretar uno de los fichajes más ruidosos del próximo mercado: el regreso de Julián Quiñones. El club regiomontano trabaja activamente para cerrar la incorporación del atacante, quien se perfila como la prioridad ofensiva del proyecto.

La directiva auriazul contempla la inminente salida de Nicolás Ibáñez. El delantero argentino, con poco protagonismo en el último semestre, estaría viviendo sus últimos días como jugador felino, lo que abre una vacante inmediata en el centro del ataque.

Quiñones es considerado por la estructura deportiva como el reemplazo ideal. Su potencia física, capacidad goleadora y experiencia en Liga MX lo convierten en un perfil completamente compatible con las necesidades actuales del plantel.

Tigres se siente en condiciones financieras óptimas para afrontar el posible fichaje. Tanto el costo de traspaso como el salario del jugador están dentro del margen económico que los universitarios pueden asumir sin comprometer su estructura presupuestaria.

El atacante colombiano naturalizado mexicano está abierto a regresar al fútbol mexicano. Su paso por la Liga MX dejó números destacables y una conexión fuerte con la afición felina, situación que facilitaría su adaptación inmediata.

Además, Quiñones ve en Tigres un escenario competitivo que podría impulsarlo nuevamente al radar del seleccionador nacional, Javier Aguirre. El jugador desea fortalecer sus opciones rumbo al proceso mundialista y considera que volver a México sería un paso positivo.

El club trabaja con discreción, pero con determinación. Las conversaciones avanzan y la operación depende de ajustar detalles con su club actual para liberar al delantero en condiciones favorables para todas las partes.

Guido Pizarro, el técnico actual del cuadro de la UANL está abierto a recibir a su ex compañero dentro del club. El entrenador sabe que el perfil de Julián es muy diferente al de Ibáñez, sin embargo, el mismo cumple con lo buscado.

