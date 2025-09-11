El jugador que rechazó fichar tanto con Tigres como con Monterrey

En tiempos recientes el capital financiero ha llevado tanto a los Tigres de la UANL como a los Rayados de Monterrey a ser los equipos con fichajes de más foco dentro de la Liga MX. Los dos clubes del norte del país cuentan con la capacidad de pagar los mejores sueldos en México.

Siendo el caso, los dos regios no sólo aspiran a fichar a estrellas extranjeras de reconocimiento internacional. De la misma forma tienen la meta de firmar a los jugadores mexicanos más relevantes de la actualidad. Uno de sus objetivos fue Raúl Jiménez, sin embargo, el hombre del Fulham cerró la puerta.

Gibran Araige de TUDN reporta que este verano el delantero mexicano recibió ofertas formales millonarias de Rayados como de Tigres. Las mismas le convertían en el nacional mejor pagado dentro de la Liga MX, superando los 3,5 millones de dólares que percibe Javier Hernández dentro de las Chivas.

Mexico v South Korea - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Sin nada qué pensar, Jiménez decidió rechazar el ofrecimiento de ambos clubes y firmar la renovación con el Fulham. La meta de Raúl es la de llegar a la Copa del Mundo en el mejor nivel de competencia posible y el '9' entiende que ese es el que le ofrece la Premier League.

Otro factor clave en la postura del atacante fue su relación con el América. Jiménez tiene bien en claro que si en algún punto de su carrera opta por regresar a la Liga MX, sólo lo hará para vestir una vez más el plumaje de las águilas.