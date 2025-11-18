El Monterrey tendrá caras conocidas en su pretemporada. Tres futbolistas que estuvieron cedidos regresarán al club para que la directiva y el cuerpo técnico definan su futuro inmediato. Se trata de Johan Rojas, Sebastián Vegas y César Garza, quienes finalizaron sus préstamos.



La vuelta de estos elementos representa una oportunidad para reexaminar perfiles antes de acudir al mercado. Sin embargo, no todos parten desde la misma posición competitiva ni tienen las mismas posibilidades de quedarse en la plantilla principal de Rayados.

¡DE VUELTA EN LA PANDILLA! 🤠👊🏼



Monterrey ya tiene a sus primeros "refuerzos". Antes de iniciar la búsqueda de nuevos fichajes, Rayados tiene el regreso de tres futbolistas que terminan su periodo de préstamo en diciembre.



✅️ Johan Rojas que estaba en Necaxa.

✅️ Sebastián… pic.twitter.com/qOceyW0sVx — Futbol Total (@futboltotal) November 14, 2025

En el caso de César Garza, su regreso genera especial expectativa. El mediocampista viene de disputar el Mundial Sub-20, donde dejó actuaciones destacadas. Su crecimiento en Europa con el Dundee FC de Escocia ha sido valorado como positivo dentro del club regiomontano.

Garza podría entrar en los planes de Doménec Torrent si mantiene su progresión. Su condición de jugador joven, formado en México y con margen de desarrollo, juega a su favor en un plantel donde las plazas de extranjero son un recurso limitado.

FBL-WC-U20-2025-MEX-ARG | RAUL BRAVO/GettyImages

El panorama es distinto para Johan Rojas, quien estuvo cedido en Necaxa. Aunque sumó minutos y continuidad, el club debe valorar si su nivel actual lo acerca a competir por un puesto real dentro de uno de los planteles más profundos de la Liga MX.

Sebastián Vegas, por su parte, enfrenta también un escenario complejo. Tras su préstamo en Colo-Colo, el defensor chileno deberá convencer al cuerpo técnico de que puede recuperar el nivel que alguna vez lo consolidó como titular habitual en Monterrey.

El principal obstáculo para Rojas y Vegas no es únicamente deportivo. Ambos ocupan plaza de extranjero, y para que tengan sitio en el equipo, Rayados tendría que liberar al menos dos cupos, algo que hoy no parece viable debido a la estructura actual de la plantilla.

La directiva analiza cada caso con frialdad. Si no hay espacio disponible ni un rol competitivo claro, los dos futbolistas tendrían más probabilidades de salir nuevamente cedidos o ser negociados de forma definitiva durante el mercado.