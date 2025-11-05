El legado de Guardiola: sus exayudantes están dirigiendo en las principales ligas de Europa
El legado de Pep Guardiola se caracteriza por su revolución táctica en el fútbol. Entre varios hitos, incluye un estilo de juego basado en la posesión, el posicionamiento flexible y la presión alta, así como la popularización del "falso 9".
También ha dejado un legado en el entrenamiento de nuevos talentos, ya que muchos de sus exjugadores y asistentes se han convertido en entrenadores exitosos. Su influencia se extiende más allá de los trofeos y se refleja en la inspiración que ha transmitido a generaciones de entrenadores y jugadores. Desde lo estadístico, Pep ganó 39 trofeos a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples títulos de liga, copas nacionales y la UEFA Champions League con diferentes clubes.
Muchos de sus exjugadores y colaboradores han iniciado sus propias carreras como entrenadores y están cosechando éxitos. Algunos de sus entrenados, como Xavi Hernández, Xabi Alonso y Vincent Kompany, han adaptado y aplicado conceptos de su sistema en sus propios equipos. ás allá de los títulos, su influencia en la forma en que se juega y se concibe el fútbol ha marcado un antes y un después en el deporte.
Siguiendo esa línea, varios de los principales entrenadores actuales en la Premier League, LaLiga, o la Bundesliga, tiene a cuatro entrenadores que han estado con Pep como sus ayudantes más cercanos, con la mayoría de ellos liderando cada una de esas competencias domésticas.
Por ejemplo, Mikel Arteta, el actual líder de la Premier League con el Arsenal, fue ayudante de Guardiola en el City. Luego, Vincent Kompany y Xabi Alonso fueron dirigidos por Pep Guardiola en el Manchester City y en el Bayern Múnich respectivamente, y hoy ambos lideran Bundesliga y LaLiga con el Bayern y el Madrid cada uno de ellos.
Por último, Enzo Maresca no lidera con el Chelsea en la Premier League pero es un equipo totalmente competitivo y con una idea muy clara.
Entrenador
Liga
Equipo actual
Posición actual
Mikel Arteta
Premier League
Arsenal
1°
Enzo Maresca
Premier League
Chelsea
6°
Vincent Kompany
Bundesliga
Bayern Múnich
1°
Xabi Alonso
LaLiga
Real Madrid
1°
