El legado de Guardiola: sus exayudantes están dirigiendo en las principales ligas de Europa

El legado de Pep Guardiola se caracteriza por su revolución táctica en el fútbol. Entre varios hitos, incluye un estilo de juego basado en la posesión, el posicionamiento flexible y la presión alta, así como la popularización del "falso 9".

También ha dejado un legado en el entrenamiento de nuevos talentos, ya que muchos de sus exjugadores y asistentes se han convertido en entrenadores exitosos. Su influencia se extiende más allá de los trofeos y se refleja en la inspiración que ha transmitido a generaciones de entrenadores y jugadores. Desde lo estadístico, Pep ganó 39 trofeos a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples títulos de liga, copas nacionales y la UEFA Champions League con diferentes clubes.

Muchos de sus exjugadores y colaboradores han iniciado sus propias carreras como entrenadores y están cosechando éxitos. Algunos de sus entrenados, como Xavi Hernández, Xabi Alonso y Vincent Kompany, han adaptado y aplicado conceptos de su sistema en sus propios equipos. ás allá de los títulos, su influencia en la forma en que se juega y se concibe el fútbol ha marcado un antes y un después en el deporte.

Manchester City v Arsenal FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Siguiendo esa línea, varios de los principales entrenadores actuales en la Premier League, LaLiga, o la Bundesliga, tiene a cuatro entrenadores que han estado con Pep como sus ayudantes más cercanos, con la mayoría de ellos liderando cada una de esas competencias domésticas.

Por ejemplo, Mikel Arteta, el actual líder de la Premier League con el Arsenal, fue ayudante de Guardiola en el City. Luego, Vincent Kompany y Xabi Alonso fueron dirigidos por Pep Guardiola en el Manchester City y en el Bayern Múnich respectivamente, y hoy ambos lideran Bundesliga y LaLiga con el Bayern y el Madrid cada uno de ellos.

🚨🔎 This might just be Pep Guardiola's greatest managerial legacy:



🇪🇸 Mikel Arteta — 𝗔𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮𝗹

▪️ 1st in the Premier League



🇧🇪 Vincent Kompany — 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻

▪️ 1st in Bundesliga



🇪🇸 Xabi Alonso — 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱

▪️ 1st in La Liga



🇮🇹 Enzo Maresca — 𝗖𝗵𝗲𝗹𝘀𝗲𝗮… pic.twitter.com/n629t2IJAN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 5, 2025

Por último, Enzo Maresca no lidera con el Chelsea en la Premier League pero es un equipo totalmente competitivo y con una idea muy clara.

Entrenador Liga Equipo actual Posición actual Mikel Arteta Premier League Arsenal 1° Enzo Maresca Premier League Chelsea 6° Vincent Kompany Bundesliga Bayern Múnich 1° Xabi Alonso LaLiga Real Madrid 1°

