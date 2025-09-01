El Liverpool acuerda un contrato récord en la Premier League con Alexander Isak

El mercado de fichajes de verano, que parecía encaminado a cerrar sin mayores sobresaltos, acaba de recibir un golpe sísmico: Alexander Isak está a punto de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. Según ha informado Sports Illustrated, el club campeón de la Premier League ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle United por 144 millones de euros, más 6 millones adicionales en concepto de pagos de solidaridad. En total, la operación alcanzará los 150 millones de euros, lo que supone un nuevo récord en el fútbol inglés.

El delantero sueco, de 25 años, se someterá a las pruebas médicas el lunes y firmará un contrato de seis temporadas, lo que lo vinculará con los “Reds” hasta 2031. Se trata de la segunda vez en este mismo mercado que Liverpool establece un récord de traspaso en la Premier League, superando los 125 millones que ya había desembolsado semanas atrás por el alemán Florian Wirtz.

Una negociación al límite del reloj

Isak | George Wood/GettyImages

La operación se concretó en las últimas horas de la ventana, después de semanas de idas y vueltas. El Liverpool había lanzado una primera oferta de 125 millones de euros a principios de agosto, rechazada enérgicamente por Newcastle, que en aquel momento sostenía que su estrella era “intransferible”. Sin embargo, con el cierre del mercado cada vez más cerca, las conversaciones se intensificaron el domingo hasta llegar al acuerdo definitivo.

Isak ya había hecho pública su intención de dejar St. James’ Park para recalar en Anfield, aunque el Newcastle negó inicialmente esas declaraciones y defendió que el delantero no estaba en venta. No obstante, los movimientos paralelos del club comenzaron a alimentar las sospechas. Los “Magpies” ficharon al alemán Nick Woltemade, procedente del Stuttgart, por un precio récord interno, y ahora aceleran la llegada de Yoane Wissa desde Brentford, quien ya expresó su deseo de salir de los “Bees”.

Un golpe sobre la mesa de Liverpool

La llegada de Isak coincide con un momento de enorme confianza para el conjunto de Jürgen Klopp, que en la misma jornada derrotó al Arsenal en un duelo directo por el título. Con Wirtz ya consolidado como fichaje estrella y la inminente llegada de Isak, los “Reds” no solo refuerzan su ataque, sino que envían un mensaje inequívoco al resto de Europa: Liverpool quiere dominar tanto en Inglaterra como en la Champions League.

Con 150 millones de euros invertidos en el sueco, Isak no solo rompe récords financieros, sino que también carga con la expectativa de convertirse en la pieza que catapulte a los “Reds” hacia una nueva era dorada.

