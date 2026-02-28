El Liverpool no quiere aflojar el paso rumbo a meterse entre los mejores equipos de la clasificación de la Premier League y así mismo hacerse de un lugar en puestos de competiciones europeas, de ahí que haya derrotado cinco goles por dos al West Ham para llegar a 48 unidades y terminar esta jornada como quintos en la tabla general.

El encuentro empezó con mucha voracidad y fue así que al minuto 5 llegó el primer tanto obra de Hugo Ekitike después de una serie de rebotes tras un córner, posteriormente Virgil van Dijk también se hizo presente en el electrónico con un cabezazo dentro del área después de un cobro de esquina y para finalizar la primera mitad, apareció Alexis Mac Allister con un golazo también precedido desde un cobró desde el banderín.

Con esto los Reds se convirtieron en el segundo equipo en marcar tres goles antes de culminar la primera mitad de un partido de la máxima categoría del balompié inglés después de un cobro de tiro de esquina, los primeros en hacerlo fueron el Manchester United, quien también marcó un triplete frente al Leicester en septiembre del 2016.

Liverpool v West Ham United - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El West Ham recortó distancias a principios de la segunda mitad gracias a Tomas Soucek, pero Cody Gakpo no permitiría que se acercaran en el marcador y rápidamente envocó su sexto gol en la campaña para poner el 4-1 momentáneo.

La escuadra dirigida por Nuno Espirito Santo volvió a marcar por medio de Taty Castellanos cinco minutos después, pero un autogol de Axel Disasi al 82' aseguró que el Liverpool anotara cinco goles en un partido de liga por primera vez esta temporada.

Los dirigidos por Arne Slot ya habían gestado algunas goleadas, como cuando le metieron seis tantos al Qarabag en la Champions League y también tuvieron un cinco por uno contra el Eintracht Frankfurt el año pasado en el mismo campeonato europeo, fuera de eso sus triunfos habían sido algo más que discretos.