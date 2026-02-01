El Liverpool cierra el fichaje de Jérémy Jacquet para el verano del 2026

El mercado de fichajes vuelve a sacudir al fútbol europeo con una operación de alto impacto. Co información del reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el Liverpool ha cerrado el fichaje de Jérémy Jacquet, defensor central del Rennes, en un acuerdo que se hará efectivo en junio de 2026. La operación contempla una tarifa fija de 60 millones de euros, más 10 millones adicionales en variables, cifra que confirma la enorme proyección del zaguero francés de apenas 20 años.

De acuerdo con la información revelada, el futbolista ya alcanzó un acuerdo total en términos personales con el conjunto de Anfield, por lo que el movimiento está completamente sellado y solo resta esperar el momento de su incorporación oficial. El Rennes, consciente del valor de su joya defensiva, logró una venta histórica que refuerza su modelo de formación y exportación de talento joven.

Jacquet es considerado uno de los centrales más prometedores del fútbol mundial. Destaca por su solidez física, su lectura de juego y una notable capacidad para salir jugando desde el fondo, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico del Liverpool. Su crecimiento en la Ligue 1 ha sido sostenido y consistente, al punto de llamar la atención de varios gigantes europeos antes de que los Reds aceleraran y cerraran la negociación.

Para el Liverpool, este fichaje responde a una planificación a mediano y largo plazo. El club busca rejuvenecer su línea defensiva y asegurar un relevo de garantías para los próximos años, apostando por un perfil joven pero con experiencia en la élite. La inversión, aunque elevada, refleja la confianza total en el potencial del jugador.

El acuerdo también deja claro que el mercado ya no espera a que las figuras exploten por completo. Los grandes clubes prefieren anticiparse y asegurar talento antes de que su valor se dispare aún más. Jacquet llegará a Anfield en 2026 con la etiqueta de fichaje estratégico y con la presión natural que implica portar la camiseta de uno de los clubes más exigentes de Europa.

Por ahora, el central continuará su desarrollo en el Rennes, mientras Liverpool observa de cerca a un jugador llamado a marcar una época en la defensa del fútbol europeo. El futuro ya está firmado.

