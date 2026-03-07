El Liverpool le pide a Slot priorizar la FA Cup y la Champions League

El directorio del Liverpool le marcó un objetivo preciso a Arne Slot para el tramo final de la temporada. La prioridad pasa por avanzar lo más lejos posible en la FA Cup y en la Champions League con la intención de cerrar el año con un trofeo. En paralelo, el club considera clave terminar la Premier League dentro del top cuatro para evitar un fuerte impacto económico.

El equipo atraviesa una campaña irregular después de haber ganado la liga en la temporada anterior. Actualmente marcha sexto en la tabla de la Premier y, con nueve fechas por disputarse, todavía pelea por meterse en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

En medio de ese alboroto, los Reds lograron un triunfo importante en la FA Cup y derrotaron 3-1 al Wolverhampton en Molineux con goles de Andy Robertson, Mohamed Salah y Curtis Jones. Este resultado les permitió avanzar a los cuartos de final del torneo.

El capitán Virgil van Dijk reconoció que la temporada ha sido complicada, pero remarcó que el objetivo de conquistar títulos sigue vigente dentro del plantel. "La meta siempre es ganar trofeos. He tenido la suerte de vivir muchas noches especiales y levantar copas con este club, y eso es lo que buscamos", explicó el defensor neerlandés después del partido.

Van Dijk también señaló que el equipo intenta enfocarse en el proceso pese a las dificultades que atravesó durante el año. Según explicó, el grupo intenta dejar atrás los momentos irregulares y concentrarse en los próximos desafíos.

Virgil van Dijk, Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Uno de esos compromisos será el duelo de ida de los octavos de final de la Champions frente al Galatasaray, que se disputará el martes en Turquía. El Liverpool intentará sacar un resultado favorable en el Rams Park para encaminar la serie.

El exmediocampista del club Danny Murphy consideró que las copas representan la mejor oportunidad para que el equipo cierre la temporada con una señal positiva. Según su análisis, la Champions presenta un desafío más complejo, mientras que la FA Cup aparece como una competencia más accesible para aspirar al título.

Los Reds también tendrán que mantener la regularidad en la liga inglesa para alcanzar el objetivo mínimo que se fijó la dirigencia. El próximo compromiso será ante el Tottenham, en un partido que puede resultar clave para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación europea.