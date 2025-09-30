El Liverpool tuvo una noche para el olvido ante el Galatasaray en la segunda jornada de la Champions League. El equipo de Arne Slot cayó por la mínima en Turquía, pero la derrota no fue la única mala noticia: los Reds también sufrieron las lesiones de dos jugadores clave, Alisson Becker y Hugo Ekitike.



El guardameta brasielño tuvo que salir de cambio al minuto 56 después de presentar molestias físicas. Su lugar fue tomado por Giorgi Mamardashvili.

Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Hasta el momento no se conoce qué tipo de lesión tiene Alisson, pero Slot, en conferencia de prensa, confirmó que el futbolista está completamente descartado para el partido contra el Chelsea este sábado 4 de octubre.

Nunca es una señal positiva cuando un jugador tiene que irse así Arne Slot

🚨⚠️ Arne Slot announces Alisson will be out against Chelsea with an injury: “It is never a positive sign when a player has to go off like this”.



“Alisson will not be available to play on Saturday”. pic.twitter.com/hc5ygWjOmM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2025

La mala suerte no terminó ahí: Hugo Ekitike tuvo que salir de cambio en el minuto 68, siendo reemplazado por Alexis Mac Allister. El delantero francés se lesionó al intentar controlar un pase.







Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Según un informe de The Athletic, Hugo Ekitike confía en que solo sufrió un calambre en el tendón de la corva y no una lesión más grave.







Hugo Ekitike confident he only had cramp in his hamstring rather than anything more serious. — James Pearce (@JamesPearceLFC) September 30, 2025

El Liverpool volverá a la actividad este fin de semana cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge.

Su próximo partido en la Champions League será hasta el 22 de octubre, cuando visiten al Eitracht Frankfurt.