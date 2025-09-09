El Liverpool presenta su nueva y espectacular tercera equipación para esta temporada

El Liverpool ha presentado su nueva tercera equipación para la temporada 2025/26, uniéndose a la colección de camisetas retro lanzadas con el logotipo Trefoil de Adidas Originals.

Una base verde mar se inspira en algunas de las famosas camisetas del Liverpool de los primeros años de la Premier League, mientras que el antiguo escudo del club ocupa un lugar de honor en el pecho por primera vez desde 1992, un año después del último lanzamiento del Trefoil para Liverpool.

Para completar el look se utilizan unos pantalones cortos blancos con detalles en verde, incluido el escudo del club y el trébol, y un par de calcetines verdes.

Los aficionados han estado esperando con entusiasmo el lanzamiento de esta tercera equipación, que viene acompañada de un lanzamiento más amplio de ropa. La colección incluye ropa de entrenamiento, moda Terrace Icons e incluso unas zapatillas personalizadas del Liverpool Gazelle pintadas con los colores del club.

El logo del trébol vuelve a las camisetas del Liverpool. | Adidas/Liverpool

Juergen Rank, director de diseño sénior de Adidas, dijo: “Con este tercer kit, queríamos crear algo que refleje la increíble herencia de Liverpool y que al mismo tiempo sea claramente moderno".

El regreso del Trifolio por primera vez en más de tres décadas es un momento especial, y al combinarlo con el icónico escudo de 1987-1992, el diseño se convierte en una auténtica celebración de la historia. Combinado con la paleta de colores Verde Mar, inspirada en algunas de las equipaciones Adidas más memorables del LFC, hemos creado un look nostálgico y audaz, perfecto para el campo y las gradas.

La última vez que el Liverpool usó este escudo fue en la última temporada de la era pre-Premier League. Resultó ser una campaña decepcionante en la Primera División, pero, bajo la atenta mirada del entrenador Graeme Souness, los Reds arrasaron hasta la gloria de la FA Cup.

La nueva tercera equipación del Liverpool ya está disponible a nivel mundial en https://www.adidas.co.uk/liverpool, tiendas oficiales del club y minoristas seleccionados.

