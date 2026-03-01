El Liverpool tuvo un arranque de temporada complicado, pero logró encaminar el año competitivo gracias a su nueva estrella: Dominik Szoboszlai.

El húngaro se cargó el equipo al hombro en los momentos más delicados de la campaña y la directiva de los Reds se hará eco de esa situación, rodeándolo de la mejor manera según trascendió en informes.

Estos reportes confían en que Szoboszlai será el reemplazante de Mohamed Salah a largo plazo, por lo que buscarían construir un equipo en base a su presencia para volver a dominar en la próxima campaña.

Liverpool v West Ham United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool gastó una fortuna en el mercado de fichajes de verano y por eso fue tan grande la decepción de quedar afuera de la lucha por ganar la Premier League de manera tan prematura, incluso llegando a poner seriamente en cuestión la continuidad de Arne Slot al frente del primer equipo.

Szoboszlai llegó al Liverpool a mediados de 2023 y fue ganando terreno de a poco, convirtiéndose en esta figura. En total, lleva jugados 131 partidos, con 25 goles y 22 asistencias con la camiseta del club del Merseyside. En su estadía en Anfield, ya ganó una Premier League y una EFL Cup.

Anteriormente, jugó en clubes como RB Leipzig y RB Salzburgo, siendo este primero donde saltó a la fama integrando el equipo histórico que ganó la DFB Pokal en las temporadas 2021/22 y 2022/23.

Además, es internacional con la selección húngara desde marzo de 2019, hoy posicionándose como el capitán del combinado nacional. En total acumula 61 presencias, 17 goles y 10 tantos. La eliminación en la clasificatoria rumbo al Mundial 2026 de manera agónica a manos de Irlanda fue el punto más crítico de su estadía en el equipo, posicionándose como uno de los golpes más duros de su carrera.