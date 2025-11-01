El viejo refrán de que "no hay mal que por bien no venga" se hizo realidad este sábado en la cancha de Anfield. Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en la Premier League 2025/2026, el Liverpool rompió la mala racha al imponerse 2-1 al Aston Villa en la jornada 10.

El partido comenzó trabado en medio campo y no fue hasta antes de terminar la primera mitad que las pulsaciones subieron, ya que dos minutos antes de irnos al entretiempo le anularon un gol a Hugo Ekitike ya que en la revisión del VAR se dictaminó que había posición en fuera de juego.

Pero ahí no terminaría esto, ya que en el primer minuto del agregado apareció Mohamed Salah para marcar su gol número 250 desde que llegó al Liverpool, tras un error de Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa, quien falló en su pase al salir jugando. Salah interceptó el balón y definió con sutileza ante el desacierto del guardameta argentino.

Mo Salah has now scored 250 goals for the Reds… Incredible. 👑 pic.twitter.com/QLfjFmcHve — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

Así, se llegó al descanso. Fue en el minuto 58 cuando llegó el gol definitivo de la noche, obra de Ryan Gravenberch, quien aprovechó un disparo de Alexis Mac Allister que rebotó en el cuerpo de Pau Torres y dejó mal parado al arquero argentino. El neerlandés apareció entonces con el arco desprotegido para marcar el segundo y definitivo del partido.



Con esto, el Aston Villa encadenó su décima derrota consecutiva ante el Liverpool en la Premier League. De hecho, la última vez que le arrebató los tres puntos fue el 4 de octubre de 2020, cuando lo goleó 7-2 con un triplete de Ollie Watkins, un doblete de Jack Grealish y tantos aislados de Ross Barkley y John McGinn.



Con este resultado, Liverpool llegó a 18 puntos y subió provisionalmente a la tercera posición de la tabla general de la Premier League.