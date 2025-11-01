Mohamed Salah llega a 250 goles con el Liverpool tras anotar contra Aston Villa

Mohamed Salah ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia del Liverpool. El delantero egipcio recorrió varios clubes antes de hallar su versión más brillante con los Reds. Junto a este equipo, ha conquistado dos Premier League, dos EFL Cup, una FA Cup, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes y una Champions League.



Este fin de semana, Salah alcanzó un nuevo hito en su trayectoria con el Liverpool: su gol ante el Aston Villa, en la jornada 10 de la Premier League 2025/2026, lo llevó a 250 tantos con la camiseta de los Reds.

La anotación llegó en el minuto 45+1, tras un error de Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa, quien falló en su pase al salir jugando. Salah interceptó el balón y definió con sutileza ante el desacierto del guardameta argentino.



Con este gol, Salah también empató a Wayne Rooney (Manchester United) con el mayor número de participaciones de gol con un solo club en la historia de la Premier League.

Mo Salah 🤝 Wayne Rooney



The most goal involvements for a single club in Premier League history! pic.twitter.com/PQm6MLRCcI — Premier League USA (@PLinUSA) November 1, 2025

A través de sus redes sociales, el club celebró el récord del delantero egipcio. Mohamed Salah es el tercer máximo goleador en la historia del Liverpool, detrás de los históricos Ian Rush y Roger Hunt.

Mo Salah has now scored 250 goals for the Reds… Incredible. 👑 pic.twitter.com/QLfjFmcHve — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

Salah ha recibido críticas de un sector de la afición del Liverpool por su bajo rendimiento esta temporada. En las últimas semanas, ha cobrado fuerza el rumor de que el letal delantero egipcio podría marcharse al fútbol de Arabia Saudita. ¿Abandonará el histórico jugador a los Reds en este mercado invernal, o completará la temporada con el equipo?





