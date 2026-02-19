El Liverpool se entusiasma con la vuelta de Alexander Isak

Alexander Isak fue el gran nombre del mercado de fichajes de verano 2025, cuando su pase del Newcastle al Liverpool rompió una gran cantidad de marcas. Si bien todavía no ha justificado los más de 170 millones pagados por él, está claro que Arne Slot lo tiene bien considerado y su regreso será bien recibido.

Según el periodista de The Athletic James Pearce, Isak haría su regreso a las canchas en plenitud a fines de marzo, alistándose para estar a disposición del entrenador neerlandés para el final de la temporada.

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Además, Suecia lo espera con los brazos abiertos para jugar la repesca con la ilusión de meterse en el Mundial 2026 tras una espantosa clasificatoria, aferrándose a lo hecho en la UEFA Nations League y ganándose así el derecho a quedar a dos partidos de entrar en la máxima cita.

Sobre su caso, y el de Dejan Kulusevski, Graham Potter, seleccionador sueco, dijo: "Espero que puedan jugar, pero son lesiones importantes. Es difícil recuperarse de lesiones así para marzo, pero existe una posibilidad. He hablado con ambos. Están recuperando el terreno de juego y son optimistas. Están trabajando muy duro en casa, en sus clubes, para intentar jugar con nosotros en marzo".

La temporada 2025/26 ha sido desastrosa para Isak: el jugador se declaró en huelga para forzar su salida del Newcastle United, valorada en 170,5 millones de dólares y fichó por el Liverpool. El Anfield, el delantero sueco solo marcó tres goles en 16 partidos antes de caer lesionado; su último gol llegó justo en el acto en el que se lesionó.

Además, el prestigio de Isak se vio aún más cuestionado por el buen comienzo de otro fichaje del verano, el francés Hugo Ekitiké. El jugador de 23 años ya suma 15 goles y 4 asistencias en 35 partidos en lo que va de la temporada.