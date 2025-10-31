El Liverpool todavía no recupera a Isak y tendrá tres bajas para enfrentar al Aston Villa

El Liverpool necesita ganar urgente para respaldar a su entrenador y cortar la mala racha de resultados: viene de quedarse afuera de la EFL Cup frente al Crystal Palace en Anfield y la continuidad de Arne Slot al frente de los Reds está más en duda que nunca.

El próximo partido será el sábado en su casa frente al Aston Villa de Unai Emery, un equipo que ha sabido ser un dolor de cabeza para los grandes equipos ingleses. Para este choque, el entrenador neerlandés no podrá contar con Alexander Isak, Curtis Jones, Alisson Becker, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni, según confirmó el propio sitio del club del Merseyside.

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Dan Istitene/GettyImages

El que lucha minuto a minuto por poder estar a disposición del entrenador es el mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch, que sufrió una torcedura de tobillo y aún no está al 100% de su capacidad, aunque podría decir presente.

El Liverpool viene de perder seis de los últimos siete partidos incluyendo todas las competencias y se alejó hasta de la zona de clasificación a copas europeas en la tabla de la Premier League, donde se sitúa séptimo con 15 puntos, producto de cinco victorias y cuatro derrotas.

Arne Slot está en la mira por el tremendo gasto del último mercado de fichajes, donde incorporaron a seis futbolistas por la aplastante cifra de 500 millones de euros. Ese presupuesto fue utilizado para contratar a Alexander Isak en 145 millones, Florian Wirtz en 125, Hugo Ekitike por 95, Milos Kerkez por 47, Jeremie Frimpong a cambio de 40 y Giovanni Leoni por 31.

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Luego de enfrentarse al Aston Villa, recibirán por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League al Real Madrid en Anfield y visitarán al Manchester City en el Etihad, comprendiendo dos partidos de altísimo riesgo para la continuidad del entrenador neerlandés.

Más noticias sobre la Premier League