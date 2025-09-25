El mal clima retrasa 20 minutos el encuentro entre Toluca y Rayados en la J10

Uno de los duelos imperdibles de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, es el Toluca contra Rayados, dos escuadras que tienen suficientes argumentos para poder ser candidatos al título. Por un lado, el local es el actual campeón, mientras la visita cuenta con una plantilla llena de estrellas que lo obligan a estar peleando por el trofeo.

🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO Y ACTUALIZACIÓN! 🚨



Informa la Liga MX que el partido entre Toluca y Monterrey correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 es pospuesto a las 20:20 horas.



Esperan que el clima sea favorable. pic.twitter.com/ZbELuWxuJI — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 25, 2025

Y aunque el choque estaba planificado para iniciar a las 20:00 horas (México), una tormenta eléctrica ocurrida en los alrededores del Estadio Nemesio Diez ha causado que se retrase, así que el silbante César Arturo Ramos Palazuelos dará el pitazo inicial 20 minutos después.



Los Diablos Rojos llegan a este compromiso tras haber goleado 0-3 a las Chivas en el Estadio Akron, gracias a las dianas del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, para arribar a 19 puntos para ser tercero de la clasificación, mostrando solidez para ir por el bicampeonato.

🚨 Con un retraso de al menos 20 minutos por mal clima, así jugarán en el Nemesio Díez, Toluca y Rayados 🚨 #LigaMx pic.twitter.com/tX9TQv781j — Fútbol de Primera (@fdpradio) September 25, 2025

Por otro lado, Monterrey dejó ir la oportunidad de sumar de a tres puntos porque iba venciendo 2-0 al América en El Gigante de Acero de la mano de Fidel Ambriz y el español Sergio Canales, pero el planteamiento timorato de defender la ventaja ocasionó que los azulcremas sacaran el empate 2-2 en los últimos minutos, dejando también el chance de hacerse con el liderato, conformándose por ahora con el subliderato gracias a sus 22 unidades.



Con respecto a este cotejo, La Pandilla sí cuenta con el capitán español Sergio Ramos como titular, aunque por ahora y pese a que debutó el pasado fin de semana, el francés Anthony Martial ha comenzado en el banquillo, a la espera de recibir minutos para mostrar sus cualidades en el Infierno.