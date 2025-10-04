Savinho seguirá en el Manchester City, al menos, hasta el 2031, después de que el atacante brasileño de 21 años de edad llegara un acuerdo de renovación con el club que dirige Pep Guardiola.

Aunque no ha tenido actuaciones destacadas, en el club confían en su potencial para convertirse en una estrella en el futuro. Este año, ha jugado seis partidos en todas las competiciones, marcando un gol en la Carabao Cup.







El elegante extremo llegó al equipo inglés en 2024, después de destacar con su talento en el Girona de España, donde estuvo cedido. Ahora tiene la tranquilidad y la estabilidad de estar bajo contrato con el equipo ciudadano hasta el 2031.

"Estoy increíblemente orgulloso de poder firmar este nuevo contrato con el City. Es un sentimiento muy especial saber que Pep y el club han depositado tanta confianza en mí. Significa mucho para mí y para mi familia. Siento que todavía tengo mucho por mejorar: soy joven y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Pero sé que trabajar con Pep y su cuerpo técnico me ayudará a seguir desarrollándome como jugador”, expresó Savinho en el comunicado oficial.

We're pleased to announce Savinho has extended his contract at City until 2031! ✍️ pic.twitter.com/2tebDUUARA — Manchester City (@ManCity) October 3, 2025

Comprometido con el City a pesar del interés de otros clubes

En la temporada pasada, Savinho disputó 48 partidos bajo las órdenes de Guardiola y esto llamó la atención de otros clubes, que enviaron ofertas a las oficinas del City para quedarse con una de las perlas del fútbol de Brasil.

De acuerdo con The Athletic, el City estuvo pensando en dejarle ir por una cifra cercana a los 50 millones de euros. El Tottenham hizo un intento por quedarse con el jugador, pero no alcanzó las pretensiones que tenía el cuadro de Manchester.

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Originalmente, Savinho pertenecía al club francés ESTAC Troyes, que forma parte de la cartera de clubes del City Football Group. Luego fue cedido al PSV Eindhoven y después llegó su exitosa etapa en LaLiga con el Girona.

Con el equipo catalán, Savinho anotó 11 goles y dio 10 asistencias en 41 partidos, siendo clave en la clasificación histórica del club a la Champions. Luego, en su primera temporada en la Premier League, logró 3 goles y 13 asistencias en su primera campaña.

“Sus números de goles y asistencias la temporada pasada fueron muy buenos. Savinho generó mucho y, en el último tercio del campo, necesita estar activo en el momento justo. Cuando lo consiga, y lo hará, será un jugador de primer nivel. Savinho será un futbolista top para el Manchester City”, destacó Guardiola en un comunicado.