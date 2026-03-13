El Manchester City busca reforzar el mediocampo con un jugador de la Premier League

El Manchester City está buscando robustecer el mediocampo de cara a la próxima temporada, luego de una campaña donde las cosas no salieron como se esperaba: están segundos en la Premier League, aunque lejos de la cima, y deben revertir un déficit de un 0-3 en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Uno de los futbolistas apuntados es Elliot Anderson, talentoso mediocampista del Nottingham Forest. Si bien este equipo no tuvo una buena temporada y todavía está peleando el descenso, Anderson fue un punto alto y no sorprendería que de el salto en el mercado de fichajes de verano europeo.

Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Anderson es un volante ofensivo o interior creativo, zurdo, muy dinámico con la pelota. Su juego mezcla conducción agresiva, presión intensa y capacidad para romper líneas. Puede actuar como volante ofensivo, mediapunta o interior izquierdo.

Tiene solamente 23 años y se cargó al hombro al Nottingham Forest, además de meterse en convocatorias de la absoluta inglesa desde septiembre del año pasado. De no mediar nada extraño, estará en el Mundial 2026 compitiendo por un lugar con Adam Wharton y otros prestigiosos futbolistas del medio inglés. En esta temporada lleva 38 partidos jugados entre Premier League y Europa League, con dos goles anotados y tres asistencias brindadas.

Guardiola, con el foco puesto en el West Ham

Josep 'Pep' Guardiola, the head coach of Manchester City | SOPA Images/GettyImages

"West Ham. Ahora es el West Ham. Después tendremos tiempo para pensarlo en el Real Madrid", dijo el entrenador del City al ser consultado por la vuelta de octavos de Champions en la rueda de prensa previa al duelo con los Hammers.

"No se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes. Tengo una opinión sobre el partido de Madrid, y no va a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. Y en las demás, podríamos haberlo hecho mejor, sí, por supuesto", cerró.