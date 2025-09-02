El Manchester City continúa con la limpia de la plantilla tras el cierre del mercado

Tiempos de cambio se viven dentro del Manchester City, mismos que se han tornado complejos en el inicio de la temporada. El club que comanda Pep Guardiola tomó la decisión de seguir con la limpia de la plantilla dando de baja a los grandes veteranos que fueron clave en la consecución de títulos.

En las más recientes horas, sobre el cierre del mercado de fichajes, los dos jugadores que dieron un paso al costado de la plantilla fueron Ederson Moraes y Manuel Akanji. Ahora, un peso completo más deja al cuadro de Guardiola para partir al poderoso mercado de Turquía con el fin de cumplir un sueño. Se trata de Ilkay Gündogan.

El turco ya no es más jugador del Manchester City. El club y el exseleccionado por Alemania han acordado la firma del fin de contrato por lo que el creador de juego ya figura como agente libre. Dicho lo anterior, el ex Barcelona firmará en cuestión de minutos su contrato con el Galatasaray.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el verano de 2027, es decir, el cuadro de la ciudad de Estambul pone en la mesa del jugador dos años de contrato. En el mismo, se le asegura a Ilkay uno de los mejores sueldos de la plantilla a la altura de lo que perciben Victor Osimhen y Leroy Sané.

El regreso de Ilkay al City el año pasado ha sido un favor de parte del club al jugador luego de su compleja salida del Barcelona. Hoy, una vez más, su etapa con el cuadro de Manchester termina.

