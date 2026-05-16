El Manchester City volvió a celebrar en Londres. El equipo de Pep Guardiola derrotó 1 a 0 al Chelsea en la final de la FA Cup y levantó su segundo trofeo de la temporada. Antoine Semenyo convirtió el tanto que definió la final luego de una jugada iniciada por, como no, Erling Haaland, quien ya se convirtió en su partner in crime, y apareció con un pase desde atrás para asistir al ghanés.

La final fue bastante cerrada durante buena parte de la tarde. El City asumió la iniciativa desde el comienzo y manejó la posesión la mayoría de las veces. El Chelsea, por su parte, intentó responder en algunos pasajes, pero nunca encontró el espacio, o el juego, para cambiar el rumbo de un partido que ya parecía concretado desde antes del pitazo inicial.

Los de Londres mostraron dificultades para progresar en campo rival y sufrieron cada avance de los dirigidos por Pep Guardiola. De hecho, fue Haaland generó la princpal chance de los Citizens en el primer tiempo con un remate cruzado que pasó cerca del arco de Robert Sánchez.

El encuentro tuvo más claridad en el entretiempo. Semenyo apareció dentro del área y resolvió con un toque de taco luego del envío de Haaland. La jugada rompió el empate y dejó al City en ventaja a los 72 minutos del partido.

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Con este triunfo, los de Manchester alcanzaron su octava FA Cup y quedaron en la misma línea del Liverpool, los Blues y el Tottenham dentro del palmarés del torneo. El Arsenal sigue en la cima con 14 coronas y el Manchester United aparece detrás con 13.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Guardiola también sumó su propio récord. El entrenador español consiguió su tercera FA Cup al frente del club luego de las obtenidas en 2019 y 2023. La conquista también representó el vigésimo trofeo desde su llegada a Manchester hace una década.

El City disputó su cuarta final consecutiva de la competición y volvió a levantar el trofeo luego de las derrotas sufridas frente al United y al Crystal Palace en 2024 y 2025, respectivamente.